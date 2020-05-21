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иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

Госкомрегистр предотвратил продажу земельного участка под Судаком, оформленного по сомнительным документам

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 13:08 21.05.2020

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым предотвратил продажу крупного земельного участка под Судаком, оформленного по сомнительным документам.

Осенью 2019 года специалист Евпаторийского городского управления без надлежащего проведения правовой экспертизы документов зарегистрировал право собственности за украинским частным предприятием на земельный участок в г. Судак, западнее мыса Меганом, площадью 5 га. Должностным лицом был допущен ряд грубых нарушений при регистрации недвижимости, и после служебной проверки его уволили с занимаемой должности. Чтобы воспрепятствовать продаже земельного участка, попавшего в частные руки предположительно мошенническим путем, Госкомрегистр оперативно обратился в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, — отмечают в пресс-службе Госкомрегистра РК. 

Комитет направил письма министру внутренних дел Крыма Павлу Каранде и курирующему силовой блок заместителю председателя Совета министров РК Игорю Михайличенко, где акцентировалось внимание на необходимости принятия превентивных мер по недопущению незаконного присвоения и отчуждения земли.

К примеру, при возбуждении уголовного дела следователь может вынести решение о наложении запрета на проведение регистрационных действий с недвижимостью и после согласования с судебным органом на объект будет наложено обременение. Поначалу в возбуждении уголовного дела нам было отказано, но комитет обжаловал такое решение ОМВД России по Евпатории. Затем дело приняло новый оборот. Следственный отдел по г. Евпатория Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ведомства по ч.3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следствие установило, что государству нанесен ущерб в размере более 18,2 миллионов рублей, – разъяснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Напомним, в Госкомрегистре ведется систематический мониторинг принимаемых специалистами решений при оформлении недвижимости и в случае выявления таковых применяются меры дисциплинарного воздействия.

Госкомрегистр предотвратил продажу земельного участка под Судаком, оформленного по сомнительным документам

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