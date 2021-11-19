Госкомрегистр РК: имея подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» можно получить общедоступные сведения ЕГРН без цифровой подписи

Имея подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг («Госуслуги» ) можно получить общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В течение 2021 года поэтапно вступали в силу различные положения Федерального закона №120-ФЗ, в том числе направленные на цифровизацию процедур оформления недвижимости. Кроме того, Росреестр произвел серьезный реинжиниринг своего интернет-портала. Теперь в «личном кабинете правообладателя» граждане получили упрощенный доступ к некоторым государственным услугам, для которых раньше от заявителя требовалось обязательное наличие электронной цифровой подписи, — сообщили в пресс-службе Госкомрегистр РК.

Так, при идентификации пользователя через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации) на портале Росреестра можно запросить выписки из ЕГРН, содержащие общедоступные сведения. В их число входят выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах, об объекте недвижимости, о переходе прав, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве и некоторые другие.

Предоставление сведений из ЕГРН – самая востребованная государственная услуга Госкомрегистра, если говорить с позиции наших статистических показателей. Ее заказ в электронном виде имеет несколько существенных преимуществ в сравнении с бумажными носителями. Первое и наиболее очевидное – с учетом нынешней эпидемиологической обстановки очень удобно получить нужную выписку, не выходя из дома и не посещая МФЦ. Сейчас, как уже было сказано, для заказа этой информации в цифровом виде не требуется тратить деньги на изготовление ЭЦП. Конечно, в соответствии с приказом Росреестра определенные сведения из ЕГРН предоставляются на возмездной основе, но в электронном виде и размер установленной платы будет меньше, чем на бумаге, — отмечает председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль.