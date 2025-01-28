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Госкомрегистр РК: «межевание» участков станет обязательным условием для регистрации сделки по его отчуждению
фото: pxhere.com

Госкомрегистр РК: «межевание» участков станет обязательным условием для регистрации сделки по его отчуждению

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 28.01.2025

С 1 марта 2025 года «межевание» земельного участка станет обязательным условием для государственной регистрации сделки по его отчуждению. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

В марте нынешнего года вступают в силу положения Федерального закона № 487-ФЗ, в соответствии с которыми регистрацию перехода права на участок, выступающий предметом договора приостановят, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут отсутствовать сведения о границах этого участка. То есть, если в ЕГРН отсутствуют границы земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации, то такой земельный участок, а также расположенные на нем капитальные объекты нельзя будет продать, подарить, обменять или сдать в аренду, независимо от вида разрешенного использования и площади участка.

Наличие координат участка в ЕГРН минимизирует возникновение споров и разногласий между владельцами смежных наделов, включая случаи, когда соседи «прихватывают» часть чужого участка неумышленно. Следовательно, сделки станут более прозрачными для приобретателя: и покупатель, и арендатор смогут покупать и брать в аренду землю с четко обозначенными границами, будучи уверенными в том, что размеры участка соответствуют заявленным. В свою очередь при точных границах продавцу нет необходимости снижать стоимость участка и его будет легче продать.

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Еще одним нововведением станет принцип «построил – оформи». Закон предусматривает обязательное требование для собственников жилых домов ставить их на кадастровый учет и регистрировать право собственности сразу после завершения строительства. Земельный участок, на котором расположен новый дом, хозпостройки, сооружения и даже недостроенные капитальные объекты, необходимо будет «отмежевать» и внести информацию о местоположении границ в ЕГРН. При отсутствии в реестре координат земельного участка будет невозможно осуществить не только сделку, но и любые учетно-регистрационные действия в отношении капитальных объектов, расположенных на таком земельном участке. Исключением станут постройки, отнесенные к линейным объектам.

За изготовлением межевого плана по установлению или уточнению границ участка можно обратиться к любому кадастровому инженеру. Также необходимо отметить, что требование по установлению границ участка в настоящее время распространяется только на сделки с землей. Если владелец участка, право собственности на который зарегистрировано в ЕГРН, не планирует его отчуждение или обременение, то действующее законодательство не обязывает его заказывать кадастровые работы, — сообщила Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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