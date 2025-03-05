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Госкомрегистр РК на 1 месте в рейтинге среди территориальных органов Росреестра по числу земельных проверок

Госкомрегистр РК на 1 месте в рейтинге среди территориальных органов Росреестра по числу земельных проверок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:16 05.03.2025

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым занял 1-е место в рейтинге среди всех территориальных и
уполномоченных органов Росреестра по числу проведенных проверок соблюдения требований земельного законодательства в 2024 году. Об этом
сообщила председатель Госкомрегистра, главный государственный инспектор Республики Крым по использованию и охране земель Инна Смаль на заседании ведомственной коллегии.

В связи с ограничениями на проведение контрольно-надзорных мероприятий, установленных Правительством Российской Федерации в 2022-2024 годах, Госкомрегистром была усилена работа, направленная на проведение профилактических мероприятий. В рамках осуществления полномочий по государственному земельному надзору за 12 месяцев 2024 года специалистами Госкомрегистра проведено 1763 профилактических мероприятия и 5821 обследование без взаимодействия с контролируемым лицом на общей площади 75 772 га.

При этом в прошлом году проверки соблюдения требований земельного законодательства все же были – в общей сложности госземинспекторы
ведомства провели 230 проверок, что стало лучшим показателем среди всех территориальных управлений Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.

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Об эффективности проводимой надзорной работы также свидетельствует повышение кадастровой стоимости земельных участков после исполнения предписаний надзорного органа и изменения вида разрешенного использования земельного участка, которое в свою очередь ведет к
повышению доходов в муниципалитеты от уплаты налога на землю или арендной платы. Таких примеров у нас тоже предостаточно», — сообщила
Инна Смаль.

В прошлом году государственные земельные инспекторы работали и над выявлением самовольных построек на подконтрольной территории. В адрес муниципальных органов власти направлено для рассмотрения и принятия мер 149 уведомлений о выявлении самовольной постройки, по результатам рассмотрения которых органами местного самоуправления принято 49 решений об обращении в суд.

источник:  пресс-служба Госкомрегистра РК

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