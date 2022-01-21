Госкомрегистр РК: наиболее частой причиной ареста недвижимости является задолженность ее собственника

О том, что наиболее частой причиной ареста недвижимости является задолженность ее собственника, сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Татьяна Вяткина, комментируя поступающие обращения граждан по вопросам государственной регистрации арестов и запрещений. Арест недвижимости фактически означает запрет на распоряжение имуществом, т.е. его отчуждение (продажу, дарение, обмен). Он может быть наложен не только на квартиры или дома, но и на гаражи, земельные участки и другую недвижимость. При этом в пользовании недвижимостью закон собственника не ограничивает. Арест обычно накладывается в качестве обеспечительной меры органами суда, а также судебными приставами-исполнителями на основании исполнительного документа. К принятию такого решения могут привести разные обстоятельства — неуплата ипотечных взносов по кредитному договору, коммунальных платежей, штрафов, пеней, неисполнение других финансовых обязательств.
По словам специалиста, в течение 2021 года специалистами профильного отдела Госкомрегистра в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 16 000 записей о наложении и снятии арестов (запретов), об ограничениях и обременениях недвижимости.