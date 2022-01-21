Госкомрегистр РК: наиболее частой причиной ареста недвижимости является задолженность ее собственника

О том, что наиболее частой причиной ареста недвижимости является задолженность ее собственника, сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Татьяна Вяткина, комментируя поступающие обращения граждан по вопросам государственной регистрации арестов и запрещений. Арест недвижимости фактически означает запрет на распоряжение имуществом, т.е. его отчуждение (продажу, дарение, обмен). Он может быть наложен не только на квартиры или дома, но и на гаражи, земельные участки и другую недвижимость. При этом в пользовании недвижимостью закон собственника не ограничивает. Арест обычно накладывается в качестве обеспечительной меры органами суда, а также судебными приставами-исполнителями на основании исполнительного документа. К принятию такого решения могут привести разные обстоятельства — неуплата ипотечных взносов по кредитному договору, коммунальных платежей, штрафов, пеней, неисполнение других финансовых обязательств.

Прибегнуть к данной мере суды могут также в рамках семейных споров о разделе совместно нажитого имущества, либо при любых других разбирательствах, где недвижимость является предметом спора. Кроме того, арест накладывается для обеспечения сохранности имущества, подлежащего передаче взыскателю или реализации, либо при исполнении судебного акта о конфискации имущества. Еще недвижимость может быть арестована, если она фигурирует в уголовном деле. Напомню, что Госкомрегистр по закону может исключить соответствующие сведения из ЕГРН только после поступления необходимых документов из органа, который наложил арест , — цитирует пресс-служба Татьяну Вяткину.

По словам специалиста, в течение 2021 года специалистами профильного отдела Госкомрегистра в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 16 000 записей о наложении и снятии арестов (запретов), об ограничениях и обременениях недвижимости.

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