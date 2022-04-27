Госкомрегистр РК настоятельно рекомендует правообладателям предоставлять сведения о СНИЛС для внесения в ЕГРН

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым настоятельно рекомендует правообладателям объектов предоставлять сведения о своем персональном страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При отсутствии информации о СНИЛС программный комплекс «Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» в некоторых случаях может некорректно формировать выписки по запросам заявителей.

В ЕГРН содержится информация обо всех зарегистрированных владельцах, арендаторах и других правообладателях недвижимости на территории нашей страны. Это колоссальный объем сведений, где могут полностью совпадать персональные данные разных людей, например, ФИО и даже даты рождения. Представим ситуацию, что некий Иван Иванович Иванов заказал выписку в отношении своего имущества. Программа при обработке запроса в автоматическом режиме, т.е. без участия специалистов Госкомрегистра, неверно распознала заявителя и подтянула сведения по имуществу его полного тезки. В итоге заявитель получает выписку с некорректными данными. Поскольку СНИЛС является тем самым уникальным и неизменным идентификатором личности каждого пользователя, мы и просим граждан сообщать нам информацию о СНИЛС для внесения в реестр, – цитирует пресс-служба заместителя председателя Госкомрегистра Валентину Кирлицу.

Внести сведения о СНИЛС можно бесплатно в заявительном порядке, при обращении в многофункциональные центры «Мои документы» за любыми другими услугами Госкомрегистра: регистрацией права, кадастровым учетом имущества и так далее.

Источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

