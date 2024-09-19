Госкомрегистр РК: ошибки в договоре купли-продажи могут стать причиной остановки госрегистрации

Ошибки и неточности в договоре купли-продажи могут стать причиной приостановки регистрационных действий. Об этом напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Бывает, что стороны сделки допускают опечатки в именах и фамилиях, паспортных данных правообладателей, кадастровых номерах и прочей значимой для оформления сделки информации. Расхождения площади объекта недвижимости в правоустанавливающем документе и заявлении, неверное указание характеристик земельного участка, номера дома, этажа или квартиры тоже может сказаться на сроках предоставления государственной услуги. Если в направленных в Госкомрегистр документах есть ошибки и неточности, то регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю может быть вынужденно приостановлена.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», заметив существенную неточность, ошибку или опечатку, государственный регистратор приостановит регистрацию на срок до устранения причин, но не более чем на три месяца. В уведомлении о приостановлении будут прописаны причины такого решения, а также сроки на их устранение. Простой пример — стороны указывают в самом договоре, что квартира передается новому владельцу по акту приемки-передачи, при этом акт «забывают» подать вместе с договором. Будет «приостановка», потому что нужно будет либо предоставить этот акт, либо изменить такой пункт в договоре. Если в установленный период заявитель не устранит причины, указанные специалистом, то в регистрации прав будет отказано, и документы придется подавать заново. Госпошлина в таком случае возврату не подлежит.

Заявителям следует внимательно относиться к составлению и заполнению документов, подаваемым на государственную регистрацию недвижимости. Хотя сотрудники многофункциональных центров «Мои документы» обязаны принимать документы заявителей в работу, корректная подготовка документации — это прямая зона ответственности заявителей. Консультирование по вопросам составления договоров в компетенцию сотрудников Госкомрегистра не входит. Поэтому если кто-то из заявителей не уверен в своих силах, то, пожалуй, стоит обратиться к услугам профессиональных юристов, — цитирует пресс-служба ведомства Юлию Жиганову.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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