Госкомрегистр РК: почему оперативно зарегистрировать недвижимость по решению суда не всегда возможно

В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым назвали причины, по которым оперативно зарегистрировать недвижимое имущество заявителя на основании представленного судебного решения не всегда представляется возможным. Заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова подробно рассказала о не зависящих от ведомства факторах увеличения сроков рассмотрения некоторых заявлений на госрегистрацию прав.

Заявителям зачастую непонятна причина приостановления регистрации недвижимости в случае, если в пакете поданных на оформление документов содержится оригинал вступившего в силу решения суда, заверенного мокрой печатью и содержащего все необходимые отметки. Не получив государственной услуги в ожидаемые сроки, некоторые граждане, возможно, и без того уставшие от судебной волокиты, начинают думать, что сотрудники Госкомрегистра со своей стороны намеренно затягивают решение данного вопроса. Это мнение ошибочное, говорят эксперты Госкомрегистра.

Дело в том, что согласно ст. 29 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» регистратор прав обязан дополнительно проверить подлинность предоставленного заявителем решения суда, даже если внешне документ не вызывает никаких сомнений. Правовая экспертиза документов проводится абсолютно во всех случаях без исключения. Но, поскольку в судах общей юрисдикции на данный момент не отработана система электронного взаимодействия, регистратор не имеет возможности в режиме онлайн проверить достоверность представленных документов. К сожалению, бывает и так, что на сайте того или иного суда не всегда такие решения своевременно размещаются, — поясняет Юлия Жиганова.

Остаётся традиционный вариант – направление межведомственного запроса на бумажном носителе. При этом, если ответ на запрос долго не приходит, то повлиять на это сотрудники Госкомрегистра не могут. В то же время регистрация может быть возобновлена только после подтверждения подлинности документа самим судом, когда будет подтвержден и факт издания соответствующего судебного акта, достоверность указанных в нем сведений и его действительность.

Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда заявитель подал решение суда о признании права, а в ответ на наш запрос приходило либо решение об отказе в иске, либо информация об отмене решения суда вышестоящей инстанцией, либо о принятии к производству апелляционной жалобы, что автоматически переводит предоставленное заявителем решение в статус не вступившего в силу. Также случалось, что заявители подделывали документы и меняли резолютивную часть решения суда: правда вскрывалась только после поступления ответа на межведомственный запрос, хоть и запоздавшего по времени. В настоящее время системы электронного взаимодействия с федеральными органами власти находятся в компетенции центральных аппаратов федеральных органов и не могут быть решены самостоятельно на местах. Но мы надеемся, что рано или поздно данный вопрос будет разрешён, электронное взаимодействие с судами общей юрисдикции будет налажено и заявителям больше не придётся ощущать на себе все издержки бумажного документооборота, — заключила заместитель председателя комитета.

источник: пресс-служба Госкомрегистра

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