Госкомрегистр РК: «Предметом договора купли-продажи могут быть несколько объектов недвижимости»

Предметом одного договора купли-продажи могут быть несколько объектов недвижимости. О нюансах совершения сделок с продажей и приобретением недвижимого имущества напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Законодательством не ограничено количество объектов недвижимости, которые могут составлять предмет одной сделки купли-продажи. Допустим, продавец хочет продать другому физическому лицу земельный участок, расположенный на нём дом и несколько находящихся хозяйственных построек. Все эти объекты недвижимости можно указать в одном договоре. Обязательное составление отдельного договора на каждый объект недвижимости не требуется.

При этом стоит учитывать некоторые нюансы во избежание вынужденного приостановления регистрационных действий. Заявление о государственной регистрации права составляется индивидуально в отношении каждого отчуждаемого объекта. Государственную пошлину также следует оплатить за каждый указанный в договоре объект недвижимости по отдельности.

Государственная пошлина за регистрацию права собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи для физических лиц составляет 2 тысячи рублей за один объект; для юридических — 22 тысячи рублей. При этом госрегистрация права собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства обойдётся физическому лицу в 350 рублей.

Размеры госпошлины за регистрацию права собственности зависят от вида регистрационных действий, объекта недвижимости и от того, кто платит пошлину — физическое или юридическое лицо. Для организаций установленные законом суммы выше, — отмечает Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК