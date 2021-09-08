Госкомрегистр РК: при изменении паспортных данных правообладателям недвижимости рекомендуется сообщать об этом

При изменении паспортных данных правообладателям недвижимости рекомендуется своевременно сообщать об этом в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Об этом напомнила председатель Госкомрегистра Инна Смаль. Специалисты госоргана все чаще фиксируют случаи, когда собственники недвижимого имущества обращаются в Госкомрегистр за государственной регистрацией перехода права, но при проведении правовой экспертизы выясняется, что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся неактуальные паспортные данные заявителей. Это говорит о том, что после замены паспорта гражданин не уведомил комитет и информация о правообладателе в ЕГРН осталась устаревшей. Из-за расхождения информации в реестре прав и в заявлении о совершении сделки сотрудники ведомства нередко вынуждены приостанавливать регистрацию.

После замены паспорта владельцам недвижимости целесообразно подать через МФЦ заявление о внесении в ЕГРН сведений по инициативе заинтересованного лица в части паспортных данных. Далее сотрудники комитета направят межведомственный запрос в уполномоченный орган, скажем, в подразделение МВД, для получения актуальной информации. При подтверждении факта замены основного документа, удостоверяющего личность, новые паспортные данные вносятся в ЕГРН. Для граждан РФ эта услуга бесплатная. Заблаговременная корректировка сведений будет полезна, если человеку понадобится срочно продать недвижимость. Как минимум вопрос с идентификацией личности заявителя не станет причиной для отсрочки регистрации сделки, вызванной необходимостью направления запроса и получения ответа из других ведомств, – цитирует Инну Смаль пресс-служба.

Следует отметить, что за внесение сведений в части паспортных данных иностранных граждан и лиц без гражданства, совершаемое на основании заявления о внесении изменений в сведения реестра прав, взимается госпошлина в размере 350 рублей.