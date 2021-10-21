Госкомрегистр РК принял более 1,3 миллиона заявлений и запросов на предоставление госуслуг

О том, что с начала этого года Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым принято более 1,3 миллиона заявлений и запросов на предоставление государственных услуг, сообщила председатель Госкомрегистра Инна Смаль. Так, за 9 месяцев текущего года в комитет поступило более 476 000 заявлений о регистрации прав, ограничений, сделок с недвижимым имуществом и кадастровом учете земельных участков и объектов капитального строительства. Традиционно одной из самых востребованных государственных услуг учетно-регистрационной сферы остается предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В течение отчетного периода специалисты Госкомрегистра получили в работу более 640 000 соответствующих запросов, в том числе поданных в электронном виде. В установленном порядке осуществлялся прием других заявлений, в том числе о подаче дополнительных документов, погашении регистрационной записи об ипотеке, исправлении реестровых ошибок и т.д.

Спрос на услуги в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета по-прежнему остается высоким среди крымчан. Рынок недвижимости в Крыму активно развивается, проводится оформление прав на объекты муниципальной, республиканской и федеральной собственности. Безусловно, даже при больших количественных показателях нужно работать и над повышением качества предоставления услуг. Эти и другие приоритеты деятельности госоргана, напомню, были озвучены мной еще на коллегии Госкомрегистра весной нынешнего года, — цитирует пресс-служба Госкомрегистра РК Инну Смаль.