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иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

Госкомрегистр РК: продолжается реализация мер по снижению числа отказов в регистрации недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 20:47 30.07.2021

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым продолжает реализацию комплекса мероприятий по снижению числа отказов в регистрации недвижимости.

В ходе правовой экспертизы документов, подаваемых на оформление недвижимости, государственные регистраторы прав в том числе проверяют подлинность предоставленных заявителями документов и содержащихся в них сведений. С этой целью в органы власти, издавшие те или иные акты, направляются межведомственные запросы. Если же ответ на запрос не поступил в Госкомрегистр в законодательно установленный для госрегистрации срок – это является основанием для «приостановки», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Недавно принятые в комитете нововведения помогут заявителям ускорить процедуру предоставления ответа на межведомственный запрос, если он не был своевременно направлен должностными лицами соответствующего органа власти.

Специалистам комитета поручено указывать в текстах уведомлений о приостановлении регистрации права реквизиты направленного межведомственного запроса. В частности, должны быть отражены адресат, номер и дата направления самого запроса. Таким образом заявитель, как заинтересованное лицо, будет не просто извещен о причине приостановки, а станет владеть предметной информацией, с которой он также сможет напрямую обратиться в тот или иной орган по вопросу рассмотрения запроса. Наша конечная цель – успешное предоставление государственной услуги гражданам и организациям. Не лишним будет напомнить коллегам и о том, что тексты уведомлений о «приостановке» должны быть понятными для заявителей и содержать все причины такого решения, — сообщила председатель Госкомрегистра Инна Смаль.

 

Госкомрегистр РК: продолжается реализация мер по снижению числа отказов в регистрации недвижимости

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