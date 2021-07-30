Госкомрегистр РК: продолжается реализация мер по снижению числа отказов в регистрации недвижимости

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым продолжает реализацию комплекса мероприятий по снижению числа отказов в регистрации недвижимости.

В ходе правовой экспертизы документов, подаваемых на оформление недвижимости, государственные регистраторы прав в том числе проверяют подлинность предоставленных заявителями документов и содержащихся в них сведений. С этой целью в органы власти, издавшие те или иные акты, направляются межведомственные запросы. Если же ответ на запрос не поступил в Госкомрегистр в законодательно установленный для госрегистрации срок – это является основанием для «приостановки» , — отмечают в пресс-службе ведомства.

Недавно принятые в комитете нововведения помогут заявителям ускорить процедуру предоставления ответа на межведомственный запрос, если он не был своевременно направлен должностными лицами соответствующего органа власти.

Специалистам комитета поручено указывать в текстах уведомлений о приостановлении регистрации права реквизиты направленного межведомственного запроса. В частности, должны быть отражены адресат, номер и дата направления самого запроса. Таким образом заявитель, как заинтересованное лицо, будет не просто извещен о причине приостановки, а станет владеть предметной информацией, с которой он также сможет напрямую обратиться в тот или иной орган по вопросу рассмотрения запроса. Наша конечная цель – успешное предоставление государственной услуги гражданам и организациям. Не лишним будет напомнить коллегам и о том, что тексты уведомлений о «приостановке» должны быть понятными для заявителей и содержать все причины такого решения, — сообщила председатель Госкомрегистра Инна Смаль.