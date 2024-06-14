Госкомрегистр РК: учётно-регистрационная сфера держит уверенный курс на цифровизацию процессов

Учетно-регистрационная сфера держит уверенный курс на цифровизацию процессов взаимодействия с заявителями. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Она напомнила, что популярность получения услуг регистрационной отрасли стремительно растет и даже определены наиболее востребованные услуги, которые доступны заявителям на Едином портале государственных услуг Российской Федерации (Госуслуги) .

Так, в ТОП-5 ожидаемо попали государственные услуги по государственной регистрации и кадастровому учету объектов недвижимости и земельных участков, которые в данном контексте уместно объединить в единую процедуру. С учетом важности данной процедуры к подаче документов и идентификации личности заявителей применяются более строгие требования, продиктованные соображениями безопасности и защиты данных.

Самая востребованная в статистическом отношении услуга по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – занимает одну из первых позиций и на портале Госуслуги. Отметим, что для правообладателей недвижимости на Госуслугах по-прежнему доступен заказ так называемой онлайн-выписки (экспресс-выписки) , которая формируется в течение одной минуты, содержит основную информацию об имуществе заявителя и совершенно бесплатно приходит в личный кабинет на «Госуслугах». Более развернутые сведения и разные виды выписок, необходимых для разных целей, например, выписка об объекте недвижимости или выписка о переходе прав , также доступны на онлайн-ресурсе на платной основе. Добавим, что при заказе выписки в электронном виде она обходится дешевле, чем на бумажном носителе.

Традиционно граждане пользуются дополнительными возможностями защиты своего недвижимого имущества и вносят запрет на совершение регистрационных действий в отношении своей недвижимости без личного участия правообладателя . При этом для внесения запрета в сведения ЕГРН одной учетной записи пользователя на «Госуслугах» будет недостаточно – понадобится установить мобильное приложение «Госключ», бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной подписи (УКЭП), использовав его для подписания документов на смартфоне. В свою очередь для получения сертификата УКЭП понадобятся загранпаспорт нового поколения и телефон с поддержкой технологии NFC, — уточнила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

В списке популярных запросов оказался и поиск кадастрового инженера . На Госуслугах собственник может заполнить заявление, сообщить сведения о себе и об объекте кадастровых работ, и в течение нескольких дней в его личный кабинет поступит список кадинженеров, готовых провести работы. Далее следует заключение договора подряда, внесение предоплаты и так далее. В помощь заявителям также будет специальный сервис «Реестр кадастровых инженеров» на портале Росреестра , где все желающие могут ознакомиться с результатами труда профильных специалистов, которые готовили документы для подачи в орган регистрации прав.

Замыкает этот условный рейтинг услуга по исправлению ошибок в сведениях ЕГРН. В зависимости того, какая была допущена ошибка, техническая или реестровая, понадобится предоставить заявление и определенный набор документов, сама процедура бесплатная, — заключила Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

Напомним: в сентябре в Ялте состоится Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», главная тема которой — IT-технологии и цифровые платформы, и их работа в сферах, связанных с недвижимостью. В строительстве, в страховании, в риэлторских услугах, банковской отрасли и т.д.

Подробнее о конференции на официальном сайте события — https://rk.newcongress.online. Там же можно зарегистрироваться для участия в мероприятии.