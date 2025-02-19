Госкомрегистр РК: узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно разными способами, быстро и бесплатно

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно разными способами, быстро и бесплатно. Об этом напомнил первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.
Для получения информации о кадастровой стоимости дома, офиса, квартиры или земельного участка можно обратиться к электронным сервисам. Например, воспользоваться платформой «Справочная информация по объектам недвижимости online» на портале Росреестра и осуществить поиск данных по адресу или кадастровому номеру объекта. Кроме того, в помощь заявителю будет портал Национальная система пространственных данных (НСПД), куда недавно была интегрирована Публичная кадастровая карта. Пользователям НСПД доступен Фонд данных государственной кадастровой оценки, где можно увидеть не только кадастровую стоимость объекта, но и по кадастровому номеру объекта получить узнать дату определения и начала применения кадастровой стоимости. Поскольку государственная кадастровая оценка проводится раз в несколько лет, на ресурсе также будут отображены сведения о предыдущей кадастровой стоимости объекта, т.е. фактически высветится история кадастровой оценки.
Актуальную выписку о кадастровой стоимости также можно заказать через портал «Госуслуги». Причем она может быть предоставлена не только правообладателю, но и любому лицу. Срок предоставления услуги составляет до трех дней, хотя в онлайн-режиме выписка, как правило, приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение нескольких минут. Наконец заказать выписку можно и на бумажном носителе, посетив многофункциональный центр «Мои документы».
Как известная, кадастровая стоимость – это основная величина при расчете земельного и имущественного налогов. Выписку о кадастровой стоимости заказывают в разных целях: при определении ставки арендной платы за объект недвижимости, для проверки правильности расчета налога на имущество, в том числе в целях его возможного пересчета. Также выписка может понадобиться при судебных разбирательствах и определении размера госпошлины при вступлении в наследство. К примеру, человек при жизни завещал соседу свою квартиру. После смерти наследодателя наследник, вступая в права, должен будет оплатить госпошлину в размере 0,6% от кадастровой стоимости. Размер пошлины рассчитывается от кадастровой стоимости помещения на день смерти наследодателя. Поэтому выписку о кадастровой стоимости объекта заказывают на определенную дату, — уточнил Алексей Костин.
источник: пресс-служба Госкомрегистра РК
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