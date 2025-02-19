Госкомрегистр РК: узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно разными способами, быстро и бесплатно

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно разными способами, быстро и бесплатно. Об этом напомнил первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.

Для получения информации о кадастровой стоимости дома, офиса, квартиры или земельного участка можно обратиться к электронным сервисам. Например, воспользоваться платформой «Справочная информация по объектам недвижимости online» на портале Росреестра и осуществить поиск данных по адресу или кадастровому номеру объекта. Кроме того, в помощь заявителю будет портал Национальная система пространственных данных (НСПД) , куда недавно была интегрирована Публичная кадастровая карта. Пользователям НСПД доступен Фонд данных государственной кадастровой оценки, где можно увидеть не только кадастровую стоимость объекта, но и по кадастровому номеру объекта получить узнать дату определения и начала применения кадастровой стоимости. Поскольку государственная кадастровая оценка проводится раз в несколько лет, на ресурсе также будут отображены сведения о предыдущей кадастровой стоимости объекта, т.е. фактически высветится история кадастровой оценки.

Актуальную выписку о кадастровой стоимости также можно заказать через портал «Госуслуги». Причем она может быть предоставлена не только правообладателю, но и любому лицу. Срок предоставления услуги составляет до трех дней, хотя в онлайн-режиме выписка, как правило, приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение нескольких минут. Наконец заказать выписку можно и на бумажном носителе, посетив многофункциональный центр «Мои документы».

Как известная, кадастровая стоимость – это основная величина при расчете земельного и имущественного налогов. Выписку о кадастровой стоимости заказывают в разных целях: при определении ставки арендной платы за объект недвижимости, для проверки правильности расчета налога на имущество, в том числе в целях его возможного пересчета. Также выписка может понадобиться при судебных разбирательствах и определении размера госпошлины при вступлении в наследство. К примеру, человек при жизни завещал соседу свою квартиру. После смерти наследодателя наследник, вступая в права, должен будет оплатить госпошлину в размере 0,6% от кадастровой стоимости. Размер пошлины рассчитывается от кадастровой стоимости помещения на день смерти наследодателя. Поэтому выписку о кадастровой стоимости объекта заказывают на определенную дату, — уточнил Алексей Костин.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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