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иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

Госкомрегистр РК: узнать об аварийности дома накануне приобретения жилья можно в выписке из ЕГРН

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 11:07 10.06.2023

Узнать об аварийности дома накануне приобретения жилья можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом потенциальным покупателям индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 148-ФЗ, с 1 февраля 2022 года органы государственной власти и местного самоуправления обязаны направлять в Госкомрегистр сведения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также о жилых домах, непригодных для проживания с целью внесения данной информации в ЕГРН. Таким образом, планируя приобретение недвижимости, граждане могут минимизировать риск покупки аварийного жилья.

Дело в том, что внешний визуальный осмотр недвижимого имущества не всегда может сигнализировать о том, что дом не пригоден для проживания.  При этом покупка квартиры в аварийном доме законом не запрещена, а значит, сделка при отсутствии причин для приостановки будет зарегистрирована. Вот только собственники, купившие такое жильё после вступления в силу ФЗ№148 не смогут в дальнейшем претендовать на участие в региональной программе по переселению из аварийного жилья. Впрочем, покупатель имеет право расторгнуть сделку в судебном порядке  на основании ст. 475 Гражданского кодекса, но только в том случае, если продавец не предупредил его о том, что дом признан аварийным.

Избежать подобных ситуаций можно, заказав выписку из ЕГРН в бумажном варианте в офисе центра государственных услуг «Мои документы» (МФЦ) или в электронном виде в личном кабинете портала «Госуслуги».  Поскольку личные данные правообладателей недвижимости не доступны третьим лицам с 1 марта 2023 года, при приобретении  индивидуального жилого дома или квартиры в МКД попросите продавца заранее позаботиться о наличии выписки.

Получить сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим к сносу может любой гражданин, заказав «Выписку об объекте недвижимости» или «Выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости», обратившись в МФЦ или воспользовавшись порталом «Госуслуги», — отмечает Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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