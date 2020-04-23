Госкомрегистр РК: заявители могут сэкономить деньги за регистрацию ранее возникших прав

Заявители могут сэкономить деньги за регистрацию ранее возникших прав, благодаря принятому по инициативе комитета закону. В связи с возросшим числом обращений граждан с вопросом об уплате государственной пошлины за регистрацию прав, Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым напоминает о вступивших в силу изменениях в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Статьей 17 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что госпошлина за регистрацию прав взимается в соответствии с НК РФ . Однако в мае 2019 года на территории Республики Крым и города Севастополя был возобновлен льготный период в отношении регистрации ранее возникших прав .

Тем не менее, часто граждане по незнанию сначала оплатят государственную пошлину, а уже после наши специалисты им разъясняют, что необходимости в этом не было. Возврат затраченных средств в последствии отнимает у заявителей время. Именно поэтому вновь довожу до сведения – понимая, что далеко не все успели оформить свою недвижимость в соответствии с требованиями российского законодательства, мы стали инициаторами законопроекта о продлении льготного периода и принимали непосредственное участие в его разработке. Действовать соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут до 1 января 2023 года, — объяснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Кроме того, не обязательно спешить с возвратом излишне уплаченной государственной пошлины в объявленном Главой Республики Крым режиме повышенной готовности. Заявитель имеет право вернуть свои средства в течение трёх лет со дня проведения платежа, либо использовать квитанцию в счет пошлины за другое учетно-регистрационное действие. Если же вернуть средства необходимо срочно, то варианты как это сделать, можно найти на официальных страницах Госкомрегистра в социальных сетях и на Портале Правительства РК.