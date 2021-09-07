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Официально: Инна Смаль – глава крымского Госкомрегистра
Фото: Госкомрегистр РК

Госкомрегистр РК: заявители смогут узнать об аварийности дома, заказав выписку из ЕГРН

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 10:49 07.09.2021

Заявители смогут узнать об аварийности многоквартирного либо индивидуального жилого дома, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), со следующего года. Федеральным законом № 148-ФЗ, принятым Государственной Думой РФ и подписанным Президентом России предусмотрено, что новые нормы вступят в силу с 1 февраля 2022 года. С начала действия законодательных поправок органы госвласти и местного самоуправления должны будут направлять в Госкомрегистр сведения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов непригодными к проживанию. Эта информация будет вноситься в ЕГРН и содержаться в выписках. В первую очередь изменения в законодательстве направлены на защиту граждан от приобретения опасной недвижимости, так как недобросовестные продавцы часто скрывают факт аварийности.

По разным оценкам в ближайшие 5 лет в России планируется расселить около 600 000 граждан из аварийного жилья. Некоторые собственники не хотят ждать своей очереди на получение квартир, желая решить жилищный вопрос «здесь и сейчас». При этом важно понимать, что с виду приличный дом может на самом деле иметь аварийные конструктивные элементы, к примеру, перекрытия, что визуально определить бывает сложно даже специалистам. Со следующего года при помощи выписки из ЕГРН заявители смогут минимизировать риски по приобретению потенциально небезопасной недвижимости, — цитирует пресс-служба председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инну Смаль.

По словам руководителя комитета, до 1 июля 2022 года органы власти всех уровней обязаны направить в Госкомрегистр решения о признании капитального строения аварийным, принятые до вступления в силу вышеуказанных изменений в федеральное законодательство.

Госкомрегистр РК: заявители смогут узнать об аварийности дома, заказав выписку из ЕГРН

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