Госкомрегистр РК: заявители смогут узнать об аварийности дома, заказав выписку из ЕГРН

Заявители смогут узнать об аварийности многоквартирного либо индивидуального жилого дома, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), со следующего года. Федеральным законом № 148-ФЗ, принятым Государственной Думой РФ и подписанным Президентом России предусмотрено, что новые нормы вступят в силу с 1 февраля 2022 года . С начала действия законодательных поправок органы госвласти и местного самоуправления должны будут направлять в Госкомрегистр сведения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов непригодными к проживанию. Эта информация будет вноситься в ЕГРН и содержаться в выписках. В первую очередь изменения в законодательстве направлены на защиту граждан от приобретения опасной недвижимости, так как недобросовестные продавцы часто скрывают факт аварийности.

По разным оценкам в ближайшие 5 лет в России планируется расселить около 600 000 граждан из аварийного жилья. Некоторые собственники не хотят ждать своей очереди на получение квартир, желая решить жилищный вопрос «здесь и сейчас». При этом важно понимать, что с виду приличный дом может на самом деле иметь аварийные конструктивные элементы, к примеру, перекрытия, что визуально определить бывает сложно даже специалистам. Со следующего года при помощи выписки из ЕГРН заявители смогут минимизировать риски по приобретению потенциально небезопасной недвижимости, — цитирует пресс-служба председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инну Смаль.

По словам руководителя комитета, до 1 июля 2022 года органы власти всех уровней обязаны направить в Госкомрегистр решения о признании капитального строения аварийным, принятые до вступления в силу вышеуказанных изменений в федеральное законодательство.