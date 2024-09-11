Госкомрегистр РК: занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи чревато и для продавца, и для покупателя

Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи одинаково чревато последствиями как для продавца, так и для покупателя. Об этом напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

В некоторых случаях собственники указывают в документах не всю стоимость отчуждаемой недвижимости, а лишь её часть. Как правило, делается это в целях снижения налога с продажи. Покупатели, в свою очередь, соглашаются на то, что в официальном договоре будет указана заниженная стоимость. Что касается факта окончательного расчёта, его подтверждают дополнительным соглашением и расписками, не зарегистрированными в Госкомрегистре.

Предусмотренный законом принцип свободы договора действительно предоставляет гражданам возможность определять условия данного документа по усмотрению сторон. При этом стоит понимать, что в случае возникновения спорной ситуации, во внимание будет приниматься только сумма, прописанная в договоре, зарегистрированном в госоргане.

Покупатель, заключая договор с заниженной ценой, в случае судебных разбирательств и признания сделки недействительной рискует тем, что продавец будет возвращать ему только ту сумму, которая указана в договоре.

Ещё один малоприятный аспект кроется в невозможности получить имущественный вычет на фактически уплаченную стоимость объекта недвижимости, поскольку в договоре указана заниженная. Кроме того, если возникнет необходимость продать квартиру до завершения налогооблагаемого периода — то есть трёх лет — разница между реальной стоимостью вновь приобретённой недвижимости и ценой, указанной в предыдущем договоре купли-продажи, будет весьма существенной. А от этого напрямую зависит сумма налога с продажи.

Что касается продавца, для него тоже возможны издержки и существенные риски. Например, заключая договор аренды банковской ячейки, покупатель может действительно положить туда сумму, равную реальной стоимости квартиры. В случае, если договор аренды ячейки уже истёк, а сделка по каким-то причинам ещё не зарегистрирована, доступ к деньгам получит не продавец, а покупатель. При этом на руках у него останется подписанный продавцом договор, в котором указана заниженная стоимость объекта недвижимости. Соответственно, потенциальный покупатель может попробовать обратиться в суд, чтобы потребовать зарегистрировать право собственности на свое имя, оплатив при этом только цену по договору.

Гражданам, желающим, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций закон был на их стороне, стоит и в процессе заключения договора действовать на основании закона, — отметила Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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