Госкомрегистр РК: запрет на распоряжение недвижимостью без личного участия собственника становится все востребованнее

Поступающие на государственную регистрацию прав и кадастровый учет документы обязательно проходят правовую экспертизу на предмет подлинности самой документации и содержащихся в ней сведений. При этом с целью принятия дополнительных мер противодействия разного рода мошенникам, посягающим на чужое имущество, законодательством предусмотрена возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия правообладателя.

Если в ЕГРН внесена соответствующая запись, при поступлении заявления о регистрации перехода права, прекращении права собственности или обременения, поданного лицом, не являющимся собственником объекта или его законным представителем, документы просто вернут без рассмотрения. За 9 месяцев 2021 года в Госкомрегистр поступило порядка 9500 заявлений о запрете распоряжения недвижимостью без непосредственного участия владельца. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос более чем в 3,5 раза. Услуга предоставляется безвозмездно и нет ничего зазорного в том, что кто-то желает обезопасить недвижимость всеми доступными средствами. Ситуации ведь разные могут быть. Бывают случаи давления на собственников недвижимости с целью переоформления имущества вопреки их воле. К сожалению, и попыток незаконно завладеть недвижимостью путем подделки документов фиксируется гораздо больше, чем возбуждается уголовных дел. Например, недавно специалисты Госкомрегистра выявили очередную партию фиктивных документов, с помощью которых аферисты хотели погасить ипотеку и продать третьим лицам жилой дом с участком , — цитирует пресс-служба председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инну Смаль.

Погашение «запретительной» записи в ЕГРН производится на основании вступившего в силу судебного акта или заявления собственника о погашении записи по ранее представленному заявлению о невозможности регистрации.