Госкомрегистр РК: зарегистрировать право собственности на помещение в новостройке можно с помощью застройщика

Зарегистрировать право собственности на помещение в новостройке можно с помощью застройщика. Для участников долевого строительства это, пожалуй, наиболее быстрый и удобный способ получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом заявителям напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Согласно ст.6 Федерального закона №214-ФЗ , сделать это можно в электронном виде после того, как застройщик поставил объект долевого строительства на государственный кадастровый учёт и подписал с дольщиком документ о передаче помещения. Далее представитель компании-застройщика по договорённости с покупателем может направить в орган регистрации прав заявление о госрегистрации права собственности, а также документ о его передаче.

Процесс проходит дистанционно с помощью усиленной электронной цифровой подписи и не обязывает взимать плату с участника долевого строительства за оказанную застройщиком услугу по подаче заявления. К слову, доверенность или иные документы от дольщика застройщику для подачи заявления не понадобятся. Если же будущий правообладатель решит самостоятельно обратиться в МФЦ, ему нужно будет подготовить основательный пакет документов, да и процесс регистрации в таком случае займёт больше времени. При подаче документов на бумажных носителях на это уходит порядка 9 рабочих дней; в цифровом формате – не более 7. Госпошлина и в том, и в другом случае составит 2000 рублей.

По окончании процедуры регистрации собственник может получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) непосредственно у застройщика.

Поскольку законом предусмотрено, что дольщик может пройти путь от заключения договора долевого участия до получения выписки из ЕГРН, контактируя только с застройщиком, рекомендуем обеим сторонам активнее использовать эту возможность, — отмечает Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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