Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию

crimeapress_news

Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию
Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 23.01.2020

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». О необходимости корректировок в основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, ранее Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет.

20 января он был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству. В поддержку документа высказались все четыре фракции.

Говоря о Конституции и поправке, которую вносит Президент, мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства, — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее он назвал предложения Президента РФ «историческим решением».

Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений Президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больших полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной, — сказал Володин.

Официальный представитель Президента по законопроекту, Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса, — отметил парламентарий.

Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля. Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная Указом Президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты. Профильный думский Комитет по госстроительству и законодательству установил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении.

Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.