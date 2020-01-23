Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом изменения в Конституцию

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». О необходимости корректировок в основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, ранее Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет.

20 января он был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству. В поддержку документа высказались все четыре фракции.

Говоря о Конституции и поправке, которую вносит Президент, мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства, — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее он назвал предложения Президента РФ «историческим решением».

Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений Президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больших полномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, решении вопросов, которые стоят перед нашей страной, — сказал Володин.

Официальный представитель Президента по законопроекту, Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса, — отметил парламентарий.

Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля. Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная Указом Президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты. Профильный думский Комитет по госстроительству и законодательству установил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении.