Готовность экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах — завершается строительство и идет отладка оборудования

На сегодняшний день на объекте в Белогорском районе мощностью обработки 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год выполняются работы по сборке оборудования, автоматической установки пожаротушения, вентиляции, а также сантехнические, электромонтажные, кровельные работы. Среди прочего, Сергей Аксёнов и Дмитрий Патрушев осмотрели здесь полигон ТКО вместе со зданием весовой и прудами-накопителями и мусоросортировочный комплекс, включающий в себя линию мусоросортировочного оборудования, линию производства топлива для промышленных предприятий, ванны компостирования.

Аналогичный мусоросортировочный комплекс в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн ТКО в год также постепенно готовится к запуску.

После ввода оба экотехнопарка смогут принимать и сортировать отходы в автоматическом режиме, что позволит осуществлять вторичное использование полезных компонентов и сырья, получать из органической фракции технический грунт.

Дмитрий Патрушев отметил активное участие Крыма в мероприятиях нацпроекта «Экология», реализация части которых продолжается в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Речь в том числе о создании объектов по обращению с отходами в Сакском и Белогорском районах, которые мы сегодня посещаем. В целом, на мероприятия нацпроекта до 2030 года республике планируется направить порядка 26 млрд рублей. Помимо работы по формированию экономики замкнутого цикла, средства предусмотрены на создание водохранилищ, расчистку русел рек, сохранение лесов, – сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, решение проблемных вопросов в сфере экологии остается одним из приоритетов деятельности крымских органов власти всех уровней.

Ввод в эксплуатацию инновационных объектов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Белогорском и Сакском районах позволит сократить число полигонов и несанкционированных свалок. В результате мы сможем не только более рационально использовать ресурсы, но и значительно укрепить экологическое благополучие Крыма. Это часть большой работы по повышению комфорта и привлекательности нашего региона как для жителей, так и для туристов. Благодарю Правительство России и Дмитрия Николаевича Патрушева лично за поддержку реализации таких важных проектов. Все работы для полноценного запуска экотехнопарков будут выполнены в полном объеме, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым