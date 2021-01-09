Говорят, что общественные обсуждения по культурному кластеру на мысе Хрустальный прошли успешно

7 января завершился прием предложений в рамках общественного обсуждения по проекту культурного кластера на мысе Хрустальный. Ознакомиться с проектной документацией можно было в СЦКиИ — экспозиция была доступна для всех желающих с 24 декабря. Также проект был опубликован на официальных сайтах городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства.

Как уточняет ИА «Севастополь» , стать участниками общественных обсуждений могли все желающие. Для этого нужно было при подаче замечаний или предложений к проекту указать краткие сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания или регистрации, а для юрлиц — наименование, основной государственный регистрационный номер и адрес).

Согласно данным на сайте севастопольского правительства, проектная документация просмотрена почти 4 800 раз, при этом участниками общественных обсуждений стал 81 человек.

Уже сейчас понятно, что севастопольцам проект понравился и горожане поддерживают саму идею создания культурного кластера в центре города. Это видно по положительным отзывам на странице голосования, которых в десять раз больше, чем негативных, — пишет ИА «Севастополь».

Уточняется, что на рассмотрение всех поступивших по проекту замечаний и предложений пойдет несколько дней, так как люди отправляли их не только в онлайн-формате, но и по почте и приносили лично. Помимо этого, при подведении итогов комиссия будет учитывать комментарии горожан по культурному кластеру, которые были оставлены на страницах губернатора Севастополя Михаила Развожаева в соцсетях.

Окончательные итоги общественных обсуждений станут известны на следующей неделе.