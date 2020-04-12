«Гримасы самоизоляции». В Алуште двое приезжих «самоизолировались» в машине

В Алуште двое приезжих «самоизолировались» в машине. Граждан собираются отправить в обсерватор на две недели по решению суда. Об этом сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Вчера была ситуация в Алуште, два гражданина РФ, которые вернулись из Белоруссии, не могли доподлинно сказать, где будет находиться их самоизоляция, встал вопрос об изоляции в обсерватор. Все это время – почти сутки – они находились в автомобиле, был выставлен наряд МВД, им вручены постановления. В настоящий момент они изолированы в квартире одного из своих родственников. Но поскольку мы не можем с уверенностью сказать, что они будут находиться там весь двухнедельный период, материалы поданы в суд, чтобы госпитализировать их в обсерватор, — рассказала Пеньковская.

По ее словам, за последние сутки в Крым прибыло из-за рубежа 24 человека. Всем им вручены постановления о нахождении в режиме изоляции.

Еще одна «гримаса времени»: при обращении за медицинской помощью, крымчане умалчивают о прибытии своих родственников из Москвы, создавая риск для врачей.