Губернатор Михаил Развожаев и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили медучреждения Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели совещание по развитию здравоохранения в Севастополе. Обсудили вопросы резервов системы здравоохранения Севастополя по улучшению демографической ситуации, проблемы и решения в оказании медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, ключевые вопросы онкологической службы, исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования Севастополя и другие вопросы.

Севастополь показывает хорошую динамику в развитии здравоохранения: отремонтировано большинство поликлиник, строятся новые медицинские объекты. Есть задачи, которые находятся в процессе решения — в частности, модернизация первичного звена, донастройка информационных систем, профилактика заболеваний. Поэтому ведущие специалисты страны по итогам всестороннего анализа подготовили свои рекомендации, которые в дальнейшем станут основой плана мероприятий для развития медицинской отрасли Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Мурашко. Специалисты Минздрава России подготовили чёткий перечень пошаговых рекомендаций по всем вопросам, которые нам в Севастополе нужно решать. Сейчас завершаются работы над генеральным планом города, в котором отражено, в том числе, и развитие здравоохранения. И теперь на основе полученных от коллег рекомендаций мы сформируем оптимальную модель функционирования и развития системы здравоохранения с учетом развития города, с учетом востребованности различных направлений, — подчеркивает Михаил Развожаев.

Накануне во время рабочей поездки Михаил Развожаев и Михаил Мурашко посетили медицинские учреждения Севастополя — в том числе, реанимационное и хирургическое отделения городской больницы № 9, региональный сосудистый центр городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, а также осмотрели поликлинику № 2 на улице Ерошенко после капитального ремонта.

В региональном сосудистом центре министр здравоохранения РФ ознакомился с работой отделения анестезиологии-реанимации, побывал в операционном блоке. Михаил Мурашко пообщался с сотрудниками медицинского учреждения.

Также губернатор и министр посетили площадку, на которой ведётся строительство будущего медицинского кластера. Напомним, в настоящее время на Камышовом шоссе строятся больница скорой медицинской помощи и новый корпус онкологического диспансера.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя