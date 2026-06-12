Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В рамках патриотической акции жители Севастополя сдали более 35 литров крови
Новости Республики
В рамках патриотической акции жители Севастополя сдали более 35 литров крови
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В рамках патриотической акции жители Севастополя сдали более 35 литров крови

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 12.06.2026

В Севастопольском центре крови прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню России. 80 севастопольцев стали донорами.

Полученный объем крови достаточен для помощи десяткам пациентов, нуждающихся в экстренном переливании, сложных операциях или лечении хронических заболеваний.

Среди участников акции были как постоянные доноры, так и те, кто сдал кровь впервые. Для последних сотрудники центра провели краткий инструктаж: объяснили важность подготовки к процедуре и рассказали о допустимой периодичности сдачи крови.

Узнайте больше:  Чонгарский мост закрыт для движения - после атаки ВСУ

Вся собранная кровь пройдет лабораторную проверку и поступит в стационары города для переливания нуждающимся пациентам.

Севастопольский центр крови напоминает: донором может стать любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.