В рамках патриотической акции жители Севастополя сдали более 35 литров крови

В Севастопольском центре крови прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню России. 80 севастопольцев стали донорами.

Полученный объем крови достаточен для помощи десяткам пациентов, нуждающихся в экстренном переливании, сложных операциях или лечении хронических заболеваний.

Среди участников акции были как постоянные доноры, так и те, кто сдал кровь впервые. Для последних сотрудники центра провели краткий инструктаж: объяснили важность подготовки к процедуре и рассказали о допустимой периодичности сдачи крови.

Вся собранная кровь пройдет лабораторную проверку и поступит в стационары города для переливания нуждающимся пациентам.

Севастопольский центр крови напоминает: донором может стать любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя