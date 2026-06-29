В июле в больницах Севастополя пройдут «Дни здоровья»

В Севастополя проведут профилактические мероприятия для жителей города, Северной стороны и Байдарской долины. Севастопольцы смогут пройти флюорографию, маммографию, измерение внутриглазного и артериального давления, антропометрию, сдать клинические и биохимические анализы, а также получить консультации узких специалистов.
График проведения «Дней здоровья»
Городская больница № 1:
- 11 июля – поликлиника № 3 (улица Бориса Михайлова, 4)
- 18 июля – поликлиника № 2 (улица Ерошенко, 11) – диспансеризация для ветеранов СВО и членов их семей
- 25 июля – поликлиника № 7 (улица Тараса Шевченко, 1А)
Городская больница № 4:
- 4 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Вишневое
- 11 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Дальнее
- 18 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Андреевка
- 25 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Фронтовое
Городская больница № 9:
- 8 июля – СВА села Орлиное
- 15 июля – АОПСМ села Терновка
- 22 июля – врачебная амбулатория поселка Сахарная Головка
Время работы специалистов: с 9:00 до 14:00.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: здравоохранение Севастополя