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В июле в больницах Севастополя пройдут «Дни здоровья»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В июле в больницах Севастополя пройдут «Дни здоровья»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:30 29.06.2026

В Севастополя проведут профилактические мероприятия для жителей города, Северной стороны и Байдарской долины. Севастопольцы смогут пройти флюорографию, маммографию, измерение внутриглазного и артериального давления, антропометрию, сдать клинические и биохимические анализы, а также получить консультации узких специалистов.

График проведения «Дней здоровья»

Городская больница № 1:

  • 11 июля – поликлиника № 3 (улица Бориса Михайлова, 4)
  • 18 июля – поликлиника № 2 (улица Ерошенко, 11) – диспансеризация для ветеранов СВО и членов их семей
  • 25 июля – поликлиника № 7 (улица Тараса Шевченко, 1А)
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Городская больница № 4:

  • 4 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Вишневое
  • 11 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Дальнее
  • 18 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Андреевка
  • 25 июля – фельдшерско-акушерский пункт села Фронтовое

Городская больница № 9:

  • 8 июля – СВА села Орлиное
  • 15 июля – АОПСМ села Терновка
  • 22 июля – врачебная амбулатория поселка Сахарная Головка

Время работы специалистов: с 9:00 до 14:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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