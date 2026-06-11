Севастополь: детям компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов

При покупке за собственный счет внешних комплектующих кохлеарной имплантации Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставляет детям-инвалидам денежную компенсацию. Такие устройства помогают вернуть слух при тяжелой степени его потери или глухоте, когда обычные слуховые аппараты неэффективны.

Основной документ для выплаты компенсации — это чеки, подтверждающие факт покупки. С начала 2026 года за компенсацией расходов в центр обратились 11 законных представителей детей-инвалидов на сумму более 83 тысяч рублей. Компенсация выплачивается в размере 100%, но не более 100 тысяч рублей в год на одного ребенка-инвалида. При двусторонней имплантации компенсация выплачивается в размере 100% фактически понесенных расходов, но не более 200 тысяч рублей в год на одного ребенка-инвалида, — рассказал директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Олег Белевич.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте центра. Для получения дополнительной информации и подачи документов можно обратиться по адресу: улица Хрусталева, дом 27, телефон: 55-58-24. Время работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя