Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополь: детям компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов
Новости Республики
Севастополь: детям компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастополь: детям компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:48 11.06.2026

При покупке за собственный счет внешних комплектующих кохлеарной имплантации Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставляет детям-инвалидам денежную компенсацию. Такие устройства помогают вернуть слух при тяжелой степени его потери или глухоте, когда обычные слуховые аппараты неэффективны.

Основной документ для выплаты компенсации — это чеки, подтверждающие факт покупки. С начала 2026 года за компенсацией расходов в центр обратились 11 законных представителей детей-инвалидов на сумму более 83 тысяч рублей. Компенсация выплачивается в размере 100%, но не более 100 тысяч рублей в год на одного ребенка-инвалида. При двусторонней имплантации компенсация выплачивается в размере 100% фактически понесенных расходов, но не более 200 тысяч рублей в год на одного ребенка-инвалида, — рассказал директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Олег Белевич.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте центра. Для получения дополнительной информации и подачи документов можно обратиться по адресу: улица Хрусталева, дом 27, телефон: 55-58-24. Время работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Узнайте больше:  Крым в огне: с начала года на полуострове произошло более 700 пожаров

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.