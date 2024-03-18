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Губернатор Севастополя: «Люди отстояли своё право говорить на русском языке, жить ценностями России»
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя: «Люди отстояли своё право говорить на русском языке, жить ценностями России»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 9:50 18.03.2024

Дорогие севастопольцы! 

10 лет назад Севастополь вернулся домой! Это произошло благодаря невероятной смелости людей здесь, на полуострове, и решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 18 марта 2014 года в Кремле состоялась торжественная церемония подписания исторического договора. В составе Российской Федерации были образованы два новых субьекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. За эти 10 лет при поддержке нашего Президента в Городе-Герое проделана колоссальная работа. С 2014 года началась новая страница в истории Севастополя, которую смело можно назвать эпохой Возрождения. Город-Герой, взявший курс на развитие и процветание, за эти 10 лет полностью преобразился: построены новые дороги, школы, детские сады, поликлиники, активно развивается бизнес, культура, наука и туризм. Севастополь стал центром притяжения гостей из России и многих стран мира — не только как патриотическая столица, но и как яркий, самобытный, динамично развивающийся регион.

Ничего этого не было бы, если бы не Русская весна!

Ничего этого не было бы, если бы не воссоединение с Россией! Самое главное, что тогда, 10 лет назад, севастопольцы высказали свою волю не ради бытового комфорта, который, безусловно, получили. Люди отстояли своё право говорить на русском языке, жить ценностями России: чтить историю и не предавать память своих предков.

В последние годы мы увидели истинное лицо наших зарубежных «партнёров». Сейчас мы здесь, в Севастополе, как никто понимаем, что причина враждебной политики Запада по отношению к нашей стране вовсе не в том, что Севастополь и Крым заявили о своём желании быть с Россией. Причина в том, что устойчивое развитие нашей страны Запад считает своей самой главной угрозой. Поэтому сегодня Россия, как и 80 с лишним лет назад, борется с неонацизмом. И мы победим, как победили наши предки! За эти десять лет мы научились жить под санкциями, в последние два года научились жить и под звуки воздушной тревоги. Но севастопольцев запугать невозможно! Потому что мы непобедимы, когда есть единство и вера в свою страну!

Дорогие севастопольцы, с праздником!

Спасибо вам за верность идеалам!

Спасибо вам за то, что вы сделали 10 лет назад!

губернатор Севастополя Михаил Развожаев 

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