23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества и День народной воли.

Для Города-Героя это особый день. Ведь сам Севастополь — легендарный, город особой судьбы. Его история — это история мужества, стойкости, преданности России. Есть такое выражение: «Севастополь пахнет морем, порохом и славой». И действительно, каждая улица нашего города хранит память о подвигах людей, которые его защищали.

23 февраля — это день, когда мы отдаём дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины. Сегодня мы чествуем тех, кто защищал и защищает нашу землю, наше небо, наше море. Ваша сила, отвага и преданность — это основа нашего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

А День народной воли — это день, когда мы вспоминаем, как севастопольцы сделали свой исторический выбор. 11 лет назад Севастополь первым поднял флаг Русской весны, заявив о своем желании быть с Россией. Это был настоящий народный порыв, который показал всему миру, что Город-Герой — это сердце русской славы и русской души.

Уважаемые севастопольцы! Пусть в ваших домах всегда будет мир, благополучие и взаимопонимание. Пусть наши дети растут в сильной и процветающей стране, гордясь её историей и строя её будущее. А мы, как и наши предки, будем делать всё, чтобы Севастополь оставался символом мужества и верности Родине.

С Россией в сердце — навсегда!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев