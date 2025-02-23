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Михаил Развожаев: "История Севастополя — это история мужества, стойкости, преданности России"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев: «История Севастополя — это история мужества, стойкости, преданности России»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 23.02.2025

Уважаемые севастопольцы! 

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества и День народной воли. 

Для Города-Героя это особый день. Ведь сам Севастополь — легендарный, город особой судьбы. Его история — это история мужества, стойкости, преданности России. Есть такое выражение: «Севастополь пахнет морем, порохом и славой». И действительно, каждая улица нашего города хранит память о подвигах людей, которые его защищали.

23 февраля — это день, когда мы отдаём дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей Родины. Сегодня мы чествуем тех, кто защищал и защищает нашу землю, наше небо, наше море. Ваша сила, отвага и преданность — это основа нашего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

А День народной воли — это день, когда мы вспоминаем, как севастопольцы сделали свой исторический выбор. 11 лет назад Севастополь первым поднял флаг Русской весны, заявив о своем желании быть с Россией. Это был настоящий народный порыв, который показал всему миру, что Город-Герой — это сердце русской славы и русской души.

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Уважаемые севастопольцы! Пусть в ваших домах всегда будет мир, благополучие и взаимопонимание. Пусть наши дети растут в сильной и процветающей стране, гордясь её историей и строя её будущее. А мы, как и наши предки, будем делать всё, чтобы Севастополь оставался символом мужества и верности Родине.

С Россией в сердце — навсегда!

Губернатор Севастополя  Михаил Развожаев

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