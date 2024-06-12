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Акция «Родиной Горжусь»: в Севастополе студенты развернули триколор размером 20 на 30 метров

Акция «Родиной Горжусь»: в Севастополе студенты развернули триколор размером 20 на 30 метров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:26 12.06.2024

В честь Дня России на площади перед Севастопольским государственным университетом прошла молодежная акция «Родиной Горжусь». Студенты СевГУ, волонтеры, члены молодежных общественных объединений, курсанты Черноморского высшего военно-морского Ордена красной звезды училища имени П.С. Нахимова развернули государственный флаг размером 20 на 30 метров. Все вместе спели гимн страны и гимн города-героя – «Легендарный Севастополь».

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Акция «Родиной Горжусь»: в Севастополе студенты развернули триколор размером 20 на 30 метров

В акции также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Акция «Родиной Горжусь»: в Севастополе студенты развернули триколор размером 20 на 30 метров

Огромное чувство гордости испытал за наших ребят, которые ощущают себя частью огромной, могучей страны — России! И это чувство дает нам уверенность в нашей Победе, — прокомментировал глава города.

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