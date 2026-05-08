В Севастополь привезли частицу Вечного огня из Москвы

Частицу Вечного огня из Москвы привезли в рамках патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти». Частицу огня традиционно взяли у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Севастополь в пятый раз принимает Всероссийскую акцию. Вечный огонь доставили в Город-Герой поездом. В торжественном мероприятии приняли участие финалисты образовательной программы «Севастополь — город героев» Дарья Кривопалова, Артем Антонов и Евгений Шендеров.

Это символ объединения большого русского, многонационального народа. Как и много лет назад, наши деды, а сейчас участники СВО тоже объединяются, чтобы одержать Победу. Наши деды одержали ее, когда весь мир опустил руки, а участники специальной военной операции продолжают это великое дело, продолжают помнить и гордиться, — сказала Дарья Кривопалова.

Сегодня огонь передадут в музейный комплекс «35-я береговая батарея», а также персонально доставят ветеранам Великой Отечественной войны вместе с подарками от Народного фронта.

Это всегда важное и очень нужное мероприятие, особенно сегодня, когда так нагло пытаются наши противники стереть истинную историю Великой Отечественной войны. Мы просто обязаны это все сохранить, чтобы наши дети были настоящими гражданами своей страны, которые любят ее, чтут ее историю и всегда будут готовы встать на защиту Родины, если Родина того потребует, — отметила сенатор РФ Лариса Мельник.

Напомним, в рамках ежегодной патриотической акции, организованной Народным фронтом, волонтеры в специальных лампах доставляют частицы огня по российским городам. В этом году символ праздника на поездах привезут в семь городов-героев, девять городов воинской славы и 13 городов трудовой доблести.

