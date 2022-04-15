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Губернатор Севастополя – о гибели крейсера «Москва»: «Спи спокойно, Великий корабль!»
Одна из последних фотографий ГРК "Москва". 10 апреля 2022 года, Севастопольская бухта. Фото: Ирина Мироненко, ВК

Губернатор Севастополя – о гибели крейсера «Москва»: «Спи спокойно, Великий корабль!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 15.04.2022

Как уже сообщалось, затонул гвардейский ракетный крейсер «Москва». К сожалению, флагман Черноморского флота уже не вернется в Севастополь. Глава города Михаил Развожаев прокомментировал это трагическое событие, проиллюстрировав его историческим фото.

Губернатор Севастополя – о гибели крейсера «Москва»: «Спи спокойно, Великий корабль!»

Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно. Эта фотография севастопольского фотографа Александра Лясоты. «Москва» тогда вернулась с войны в Грузии в 2008 году. Люди знали, когда крейсер зайдёт в Севастополь, и пришли на мол с русскими флагами. Город всегда встречал свою эскадру! Севастополь всегда был русским городом. Спи спокойно, Великий корабль!

Мы гордимся нашим Черноморским флотом, воюющим флотом! Гордимся нашим командующим Игорем Владимировичем Осиповым, нашими моряками, нашими военными! Экипаж эвакуировали, люди спасены. Это самое главное. Ждём наших героев в Севастополе, — написал на своей странице ВКонтакте губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

 

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