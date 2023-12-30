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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки, доносящиеся со стороны моря. Отражена атака врага
Фото: МО РФ

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки, доносящиеся со стороны моря. Отражена атака врага

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:56 30.12.2023

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, громкие звуки, которые были слышны утром в городе, это выстрелы бортового вооружения вертолетов Черноморского флота. И это были не учения.

Наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК. Доверяйте только официальной информации, — сообщил губернатор.

 

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С тегами: Черноморский флот России

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