Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки, доносящиеся со стороны моря. Отражена атака врага

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, громкие звуки, которые были слышны утром в городе, это выстрелы бортового вооружения вертолетов Черноморского флота. И это были не учения.

Наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК. Доверяйте только официальной информации, — сообщил губернатор.