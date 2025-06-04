Губернатор Севастополя представил отчет о результатах деятельности Правительства города за 2024 год

Губернатор Михаил Развожаев 3 июня представил Законодательному Собранию отчет о результатах деятельности Правительства Севастополя за 2024 год. Глава города отметил: прошлый год был непростым, однако городскому правительству удалось достигнуть многого, и самое главное — выполнить обязательства перед севастопольцами.

Бюджет Севастополя по итогам года – 77,4 млрд рублей, расходы 75,8 млрд рублей. Бюджет был исполнен с профицитом в сумме 1,6 млрд руб. при плановом дефиците 6,9 млрд руб. за счет перевыполнения доходной части бюджета по собственным поступлениям доходов на 7,6 млрд руб., или на 26,2%. Как и в предыдущие годы, бюджет остаётся социально ориентированным. Губернатор также отметил: в Севастополе остается стабильным рынок труда, также в городе самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в ЮФО; продолжается стремительный рост числа самозанятых: если в 2021 году самозанятых было 9 с небольшим тысяч, то сейчас почти 36 тысяч.

Говоря о здравоохранении, Михаил Развожаев отметил, что в 2024 году обеспечено снижение смертности: коэффициент составил 11,1%, он один из самых низких по ЮФО и значительно ниже среднего по РФ. Продолжилось строительство медицинских объектов — были построены подстанция скорой медицинской помощи и модульное здание Централизованного стерилизационного отделения и лаборатории городской больницы № 4.

На 10.04.2025 полностью завершено лицензирование всех 120 объектов здравоохранения, их деятельность полностью интегрирована в законодательное поле Российской Федерации, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в Севастополе последовательно решается проблема дефицита медицинских кадров.

В Севастополе появились и новые объекты образования: были построены детский сад и корпус начальной школы на Молочной улице и детский сад на улице Руднева. В планах этого года – завершение строительства детсада на улице Вакуленчука. Также продолжается реализация президентской программы капремонтов: в прошлом году были капитально отремонтированы 7 объектов в 5 школах, также были начаты работы на 4 объектах в 4 школах, в 2025 году начаты работы в 5 школах на 8 объектах.

На обязательные выплаты в Севастополе было направлено 11,7 млрд рублей, из них финансовая поддержка семей с детьми осуществлена на сумму 1,3 млрд рублей. Порядка 20 млн рублей были направлены на выплаты одаренным детям, детям из многодетных семей, а также семей с низким доходом. Более 3 тысяч семей с низким доходом получали социальные выплаты. Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей получили 496 семей на общую сумму 58,3 млн рублей. На региональный материнский капитал направлено 129,3 млн рублей, 3 524 семей получили подарок новорожденному, 3 435 малышей – памятную медаль «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе. Молочной кухней воспользовались 2 635 детей.

Продолжалась работа по внедрению механизма социальных контрактов, в 2024 году их было заключено 444.

Отдельно хочу остановиться на мерах поддержки, которые оказывались детям-сиротам. 761 человек получил социальные выплаты, в том числе вознаграждение приемным родителям. 71 ребенок–сирота получил в прошлом году свою квартиру. Чтобы обеспечивать их жильем, мы внедрили комплекс мер: инвентаризация нашего госжилфонда, приведение квартир из фонда в порядок, долевое участие, инвестконтракты, сертификаты, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Говоря о социальной поддержке и помощи, губернатор сделал особый акцент на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

С 2022 года единовременную выплату получили 2 754 человека. В соответствии с принятым в городе законом более 9 тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили компенсацию на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. 12,5 тысяч воспользовались правом бесплатного проезда.

Особое внимание уделялось поддержке детей. Порядка 4 тысяч семей освобождены от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах. Больше 4 тысяч детей обеспечены бесплатным питанием в школах, больше 3 тысяч — обеспечены бесплатным отдыхом и оздоровлением.

Одна из самых значимых мер поддержки – это предоставление земельных участков в собственность участникам СВО и членам семей погибших участников СВО. На 30 мая в списках на получение земельных участков – 9 238 человек. На 30 мая, согласно утвержденному Единому перечню, было всего предоставлено 540 земельных участков. В 2023 году в собственность получили 440, в 2024 — 100 земельных участков. В 2024 году мы приняли с вами законопроект, согласно которому граждане, которые имеют право на получение бесплатного земельного участка, смогут получить или землю, или выплату в 1 миллион рублей. Указанную выплату на 30 мая получили 673 человек», — сказал глава города. Он добавил, что в течение года подразделениям ВС РФ, военным госпиталям, ополченцам были переданы 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи, необходимое оборудование, инструменты, спецсредства и спецодежда.

Что касается сферы спорта: в 2024 году был введен ФОК с залом для бокса на улице Вакуленчука — он получил название «Школа бокса «Спартак». Был завершен монтаж модульного спортивного зала на территории СШОР № 8 на Радиогорке, создана «умная» спортивная площадка в Каче, установлен скалодром и теннисный корт в ФОКе на Тараса Шевченко, обустроено футбольное поле на Брестской.

В Севастополе последовательно реализуется молодёжная политика, подчеркнул Михаил Развожаев.

В минувшем году финансирование отрасли составило 88,8 млн рублей, но намного важнее другая цифра, которая действительно достойна уважения – наша молодежь привлекла на свои проекты грантов на 77,1 млн рублей. В добровольческую деятельность за 2024 год вовлечено больше 52 тысяч человек. В губернаторские школьные трудовые отряды были трудоустроены 2 304 ребенка. Пользуясь случаем, призываю всех представителей бизнеса: давайте вместе создавать как можно больше возможностей для наших подростков получить свой первый рабочий опыт, — сказал губернатор.

Важнейшим достижением в культурной сфере Михаил Развожаев назвал открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Он подчеркнул также, что экскурсионный поток в 2024 году вырос на 66% в сравнении с 2023 годом — это обусловлено появлением новой точки притяжения.

Губернатор отметил, что в Севастополе продолжается строительство и модернизация культурных объектов:

Завершено строительство многофункционального культурно-досугового центра «Бухта Казачья». Капитально отремонтированы дом культуры в Верхнесадовом, клубы в Гончарном и Солнечном, переоснащены 10 учреждений культуры. Открыта новая сцена ТЮЗа – «Океан». В этом году мы завершаем строительство клуба в 1-м отделении Золотой Балки, капитальный ремонт библиотеки-филиала № 11, планируем начать капитальный ремонт дома культуры во Фруктовом, — отметил глава города.

В Севастополе продолжается развитие виноградарской и винодельческой отрасли: правительство Севастополя наращивает объем помощи нашим виноградарям, в прошлом году на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками направили 439,3 млн рублей. Продолжается и реализация приоритетного проекта «Терруар Севастополь».

Говоря о городском хозяйстве, Михаил Развожаев отметил, что в 2024 году в Севастополе были благоустроены 17 общественных пространств, 5 внутриквартальных и придомовых территорий, 25 объектов в рамках конкурса «Самый дружный двор», а также проведены 17 ремонтов внутриквартальных дорог. Капитальные ремонты коснулись 205 многоквартирных домов.

Глава города напомнил, что в 2024 году «Севастопольгаз» был возвращен в государственную собственность.

По направлению газификации приоритетом является газификация сельской местности и реализация программы догазификации. Уровень газификации населенных пунктов города Севастополя составил 89,7%, в том числе в сельской зоне 60%. Подготовлена инфраструктура для газификации сел Верхнесадовое, Фруктовое, Поворотное, Пироговка, Озерное, Подгорное и др. В 2024 году газифицированы 6 многоквартирных домов, — сказал Михаил Развожаев.

Финансирование сферы дорожного хозяйства и транспорта в минувшем году составило 7,8 млрд. руб. Это позволило добиться уникальных результатов: все основные показатели развития были не просто досрочно выполнены, но существенно превзошли плановые значения, сказал губернатор.

В 2024 году введены в эксплуатацию: 8-й этап трассы «Таврида», автомобильная дорога на ул. Древней, три надземных пешеходных перехода на Камышовом шоссе Проведен капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Героев Севастополя. Обустроены переходно-скоростные полосы и разделительные островки на пересечении улицы Вакуленчука и проспекта Октябрьской революции. Завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все плановые показатели перевыполнены, — подчеркнул он.

В минувшем году много внимания было уделено градостроительной деятельности, результатом которой стало принятие в феврале 2025 года Генерального плана города Севастополя.

Также в Севастополе в прошедшем году продолжалась реализация стратегических проектов: строительство больницы скорой медицинской помощи и нового лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, канализационных очистных сооружений «Южные», культурного комплекса на мысе Хрустальном, яхтенной марины в Балаклаве.

В заключение губернатор поблагодарил депутатский корпус за системную совместную работу.

В свою очередь, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев отметил, что в результате работы правительства в 2024 году были выполнены социальные обязательства перед севастопольцами.

Несмотря на все трудности, связанные и с экономическим давлением на нашу страну и наш регион, и с обеспечением безопасности в Севастополе — все социальные обязательства перед жителями Севастополя были выполнены. Помимо этого, успешно реализовывались государственные программы, в том числе государственная программа по социально-экономическому развитию Севастополя и Крыма. И в рамках этой программы в 2024 году введены в эксплуатацию детские сады, учреждения культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты газификации инфраструктуры. Это существенно повышает уровень жизни севастопольцев. Город становится лучше, комфортнее, — сказал спикер городского парламента.

Сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева особо отметила положительную динамику в развитии сферы образования.

Для меня, как человека, который занимается вопросами образования, в том числе в Совете Федерации, очень важной темой отчета стало успешное выполнение президентской программы по ремонту школ, по строительству дошкольных и школьных учреждений. Школы, которые у нас отремонтированы, — это совершенно новые образовательные центры, куда хочется идти, где хочется учиться. Правительство Севастополя берет на себя значительные обязательства финансового характера, чтобы в комплексе благоустраивать школьные территории. Это очень важно, — сказала сенатор.

Сегодня работа правительства и губернатора нацелена на улучшение жизни севастопольцев, подчеркнул депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Безусловно, стоит отметить и многие законодательные инициативы, одна из них рассматривалась сегодня по расширению помощи участникам специальной военной операции. Это очень важно и одна из ключевых тем и направлений работы Правительства Севастополя. Много глобальных вещей было сказано, были сказаны вопросы, которые нужно решать в перспективе, они есть. Их очень четко губернатор осветил и сказал, как они будут решаться в будущем, — сказал он.

Положительную динамику отметила и депутат Государственной Думы Татьяна Лобач:

Очень приятно, что у нас растет объем инвестиций. Это говорит о том, что при всей ситуации, которая сейчас в стране, мы смогли создать в городе положительный инвестиционный климат. Важно, что у нас низкий уровень безработицы, и он с каждым годом уменьшается и уровень смертности упал — это говорит о том, что Севастополь живет и планомерно развивается. Для меня очень важным в подведении итогов стало открытие в прошлом году «Нового Херсонеса», который стал точкой притяжения. С каждым годом у нас появляются новые объекты, Севастополь преображается, — заключила депутат.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя