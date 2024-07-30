Губернатор Севастополя представил отчёт о работе Правительства города в 2023 году

Бюджет Севастополя остаётся социально ориентированным – более 45% бюджета, или 39,3 млрд направлено на социальные расходы. При этом на зарплаты и соцвыплаты направили 27,7 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с 2022 годом более чем на 10% увеличено финансирование отраслей жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, транспорта – на эти цели израсходовано 36,7 млрд рублей.

Несмотря на то, что бюджет города дефицитный, у нас серьёзно выросли собственные доходы. За последние пять лет рост составил практически два раза – бюджет вырос в 1,7 раза. Исполнение доходной части бюджета по собственным налоговым и неналоговым доходам составило 29,2 млрд рублей, — сообщил губернатор.

Доходы бюджета города за 2023 год составили 84,7 млрд рублей, расходы – 86,9 млрд рублей. Как пояснил Михаил Развожаев, расходы превышают доходы в связи с тем, что Севастополь пользовался казначейскими кредитами для опережающего развития – строительства дорог, приобретения автотранспорта, реконструкции проспекта Античного.

Вы сами знаете, каким был прошлый год, он был непростым. Мы преодолевали многие новые вызовы, специфические, которые возникли в городе Севастополе. Тем не менее, несмотря на все сложности и на сложную оперативную обстановку, на постоянную работу оперативного штаба, определённого указом Президента о среднем уровне реагирования, мы не остановили развитие, и все наши планы и программы реализовывались, — отметил в начале доклада глава города.

— уровень безработицы в Севастополе ниже среднероссийского;

— объём инвестиций в основной капитал – предварительно 96 млрд рублей, из них 57 млрд – это внебюджетные инвестиции;

— количество самозанятых увеличилось – в 2021 году их было 9 тысяч, сейчас – 30 тысяч;

— валовой региональный продукт в 2023 году превысил оперативный прогноз и достиг 6,2% (по отношению к 2022 году), в денежном выражении это 252,7 млрд рублей.

Важная часть расходов бюджета Севастополя – социальная поддержка населения. Так, на обязательные выплаты было направлено 4,76 млрд рублей, из них 1,7 млрд – на поддержку семей с детьми. Продолжается реализация программы социальных контрактов – в 2023 году заключено 470 соцконтрактов.

На выплату регионального материнского капитала в Севастополе за 2023 год направили 154 млн рублей. Подарок новорождённому в прошлом году получили 3 430 семей, 3 208 малышей стали обладателями памятной медали «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе».

Отдельно хочу остановиться на мерах поддержки, которые оказываются детям-сиротам. Так, 761 человек получил социальные выплаты, в том числе вознаграждение приёмным родителям. В 2023 году 89 детей-сирот были обеспечены жильём. Этот показатель тоже для города уникальный, такого значения мы достигли впервые с 2015 года, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Особое внимание уделялось социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий законопроект Севастополь принял одним из первых в стране. Практически по всем мерам механизмы реализации отработаны, отметил губернатор.

Есть, конечно, вопросы, связанные с предоставлением земельных участков. Когда мы это решение принимали, мы понимали, что это не будет решено мгновенно. Тем не менее, сегодня 8 578 человек у нас в очереди. 447 участков на сегодняшний день выделено, 424 предоставлено. Ещё чуть больше 100 участков готовится. Готовится земельный участок, который позволит порядка тысячи участков предоставить. Также мы ввели альтернативную меру – 1 миллион рублей. Будет разработан порядок в ближайшее время, и мы сможем такую меру тоже предложить, — сказал глава города.

Одна из важнейших задач в здравоохранении – преодоление застарелых проблем, в том числе по снижению смертности. В 2023 году в Севастополе показатель снизился на 10%. По словам Михаила Развожаева, коэффициент смертности в регионе сегодня один из самых низких по Южному федеральному округу и значительно ниже среднего в целом по стране.

В 2023 году, если переходить к инфраструктуре, мы построили и открыли два новых медицинских учреждения в Севастополе. Обращу внимание, что новые медучреждения не появлялись в городе много лет. Открыли поликлинику для взрослых детей в Казачьей бухте и врачебную амбулаторию на Фиоленте. Продолжаем приводить в порядок действующие медучреждения. В начале года после капремонта открылась больница имени Даши Севастопольской, сейчас мы занимаемся тем, чтобы провести там дополнительное благоустройство всей территории. Также ремонт провели в детских поликлиниках на улицах Корчагина, Тараса Шевченко, на проспекте Гагарина, — сказал глава города.

Ещё один важный итог прошлого года: уровень лицензирования объектов здравоохранения достиг 89,7% – лицензировано 113 из 126 медучреждений. За 2023 год для севастопольских больниц и поликлиник приобретено более трёх тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе по нацпроекту «Здравоохранение».

В Севастополе запустили региональную программу «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», чтобы на ранней стадии выявлять патологии у детей. В течение прошлого года обследован 3 451 новорождённый. Также в городе появилась химико-токсикологическая и клинико-диагностическая лаборатории – теперь клещей после укуса не нужно везти в Симферополь, обследовать их на энцефалит можно на месте.

Что касается строительства медицинского кластера, работа продолжается. Сейчас главный вопрос – это своевременная закупка и поставка необходимого оборудования. Параллельно идут работы по подключению больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера к инфраструктуре.

Кроме того, в Севастополе идёт строительство двух поликлиник – на улицах Молодых Строителей и Красносельского. Также завершается возведение подстанции скорой помощи № 1, работы на объекте начались в прошлом году.

Самая острая тема в здравоохранении – это дефицит медицинских кадров. К сожалению, у нас нет такого притока, который нам необходим, до сих пор, несмотря на все меры, которые мы принимаем, у нас большое количество вакансий, — подчеркнул губернатор.

Работа в этом направлении продолжается. В 2023 году в Севастополь из других регионов приехали 35 новых специалистов – 21 врач и 14 фельдшеров. Медикам предоставляют единовременные выплаты при переезде – 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам. Организовано целевое обучение – в Севастопольском госуниверситете в прошлом году открылся Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, на первый поток поступили 50 студентов-целевиков, в этом году в сентябре обучение начнут ещё 50 человек. Что касается основного вопроса поддержки медицинских работников – предоставления жилья, ведётся инвентаризация жилищного фонда, который есть в казне города, для выделения служебных квартир, а также в следующем году город может получить уже первые целевые квартиры – в рамках реализации программы комплексного развития территории на 7-м км Балаклавского шоссе.

Ситуацию в сфере образования в 2023 году Михаил Развожаев назвал прорывом.

Мы построили и ввели четыре новых детских сада – на улицах Героев Бреста, Верещагина, Горпищенко и в Каче. Это нам помогло убрать дефицит площадей, мы полностью ликвидировали на данный момент актуальную очередь в учреждения дошкольного образования. Также в 2023 году мы достроили и ввели два новых учебных корпуса – начальных школ № 37 и 54, это нам позволило создать 900 новых мест для ребятишек. В планах этого года у нас завершение строительства детского сада на улице Руднева, — сообщил глава города.

В образовательные организации приходят работать молодые специалисты: в школах и детских садах в прошлом году начали трудиться 87 выпускников педагогических вузов и колледжей – это 64 учителя и 23 воспитателя. На целевое обучение в СевГУ по направлению педагогики поступили 75 человек, которые после выпуска также придут в учебные заведения города. По сравнению с 2019 годом приём на целевое обучение увеличили в 15 раз.

Если вернуться к вопросу качества образования, то по результатам государственных испытаний в 2023 году Севастополь занял 18 место в стране, поднялся ещё на одну позицию. Если в 2022 году по результатам государственной итоговой аттестации у нас было всего 6 выпускников, которые получили результаты 100 баллов, то в 2023 году это было уже 17 выпускников 100-балльников, а в текущем году у нас уже 24 100-балльника, — отметил Михаил Развожаев.

Продолжается реализация президентской программы капитального ремонта школ – в прошлом году работы выполнены на 11 объектах в 7 школах. Также завершён комплексный капитальный ремонт политехнического лицея – его выполнили по программе сотрудничества с Правительством Москвы.

Что касается спорта, здесь также прорыв – с точки зрения создания инфраструктуры побиты все рекорды. Так, в 2023 году ввели в эксплуатацию вторую очередь спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя – Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, построили три физкультурно-оздоровительных комплекса, фиджитал-центр, «умную» спортплощадку. В планах на 2024 год – завершение строительства школы бокса на улице Вакуленчука, также продолжается строительство крытого ледового катка.

Всё, что делается для развития перечисленных выше сфер, в том числе делается для молодёжи Севастополя, но в этом направлении предпринимаются и специальные меры. В 2023 году при поддержке города представители молодого поколения города получили гранты на общую сумму 72,5 млн рублей. В добровольческую деятельность за прошлый год было вовлечено больше 51 тысячи человек. Развиваются и губернаторские школьные трудовые отряды – за 2023-й к труду приобщились 2 193 юных севастопольца.

В сфере культуры в прошлом году значимым событием стало завершение строительства детской школы искусств, которая стала частью музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Осенью 2023-го обучение в ней начали 963 человека, в том числе 300 учеников художественной школы. Также выполнен капитальный ремонт художественного музея им. М. П. Крошицкого, Севастопольского театра юного зрителя (ремонт помещений здания ТЮЗ, пр-т Гагарина, 16), Дома культуры в селе Вишнёвом и детской музыкальной школы № 4. В этом году планируется завершить строительство многофункционального культурно-досугового центра в бухте Казачьей и клуба 1-го отделения Золотой Балки.

Значительные средства в прошлом году направили на сферу городского хозяйства – это почти 14 млрд рублей. В 2023-м проведены основные работы по реставрации обелиска Городу-Герою Севастополю, который открыли в этом году, к 80-летию освобождения Севастополя. Ремонт монумента был проведён впервые с 1977 года.

В 2023 году мы благоустроили 14 общественных пространств, сделали 80 внутриквартальных и придомовых территорий, также провели 22 ремонта внутриквартальных дорог. Добавили ещё 4 764 светоточки – это очень важно, потому что мы делаем сейчас освещение на тех улицах, где его никогда не было. Сегодня уже 45 776 светоточек в городе, — отметил губернатор.

В 155 многоквартирных домах в 2023-м выполнили капитальный ремонт.

Отдельное направление городского хозяйства – газификация. Уровень газификации на территории города составляет 88,7%, в том числе в сельской зоне – 56%. Так, подготовлена инфраструктура для газификации сёл Байдарской долины – проложены сети низкого давления. Завершить работы по прокладке магистральных труб с высоким давлением планируется завершить к концу этого года – началу следующего. Это позволит повысить уровень газификации сельской местности до общегородского уровня.

Что касается догазификации, в 2023 году подано 4 034 заявки, заключено 1 490 договоров, по 181 договору работы выполнены.

Уникальных результатов удалось добиться в дорожной отрасли. За 2023 год было выполнено строительство, ремонт и благоустройство более 103 км дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Так, завершена реконструкция путепровода на автодороге «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» вблизи железнодорожного вокзала Инкерман. Проводились капитальные ремонты на улицах Лётчиков, Садовой, подъезде к Парку Победы, улице Челнокова и на других автодорогах, всего отремонтировано 4,9 км.

Опережающими темпами выполнялось строительство 8-го этапа трассы «Таврида», что позволило уже в текущем году досрочно ввести это важнейший для города объект в эксплуатацию.

Если говорить о работе над модернизацией нашей транспортной системы, в итоге маршрутная сеть увеличилась на 25 километров, составила более 380 километров. Количество маршрутов возросло до 116. Одним из достижений прошлого года в этом направлении я считаю, что пригородные маршруты мы перевели на единый городской тариф. Об этом очень долго просили жители наших отдалённых территорий, которые из деревень ездили в центр города раньше на особом тарифе, который был равен фактически междугороднему. Сегодня в рамках территории Севастополя вся городская сеть тарифицируется по единому городскому тарифу, — подчеркнул губернатор.

В прошлом году велась активная работа по формированию Генерального плана города и правил землепользования и застройки.

В 2023 году мы правилами установили территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения, предельные территории комплексного развития. В ходе работы по актуализации и корректировке ПЗЗ было рассмотрено более 380 обращений, приняты соответствующие правовые акты, — сообщил Михаил Развожаев.

Генплан был рассмотрен и одобрен в конце прошлого года, в начале 2024-го прошли общественные обсуждения, в результате которых поступило более 3 500 предложений. Все они рассмотрены на заседаниях специальной комиссии. Сейчас Генплан находится на согласовании с федеральными органами власти.

Отдельно глава города остановился на работе по стратегическим для города объектам. Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» ведётся хорошими темпами, есть сложности с монтажом глубоководного выпуска – 500 м трубы уже уложили на дно бухты, остальная часть пока подготовлена на берегу.

Кроме того, активно ведутся работы, связанные с наземной частью очистных. Первичный комплекс будет завершён до конца года, начнётся там уже монтаж оборудования. Постараемся успеть уже первую очередь очистных сделать до конца текущего года. Как я говорил, как только мы какие-то блоки будем вводить, а такая возможность есть, мы будем их вводить в работу, они уже будут участвовать в очистке сточных вод, — отметил губернатор.

Продолжается строительство культурного кластера на мысе Хрустальном. Хореографическая академия практически завершена, идёт подготовка к введению объекта, Театр оперы и балета также возводится, строительные работы планируется в основном завершить в следующем году, включая отделочные, также в следующем году будет завершено строительство музея. Полноценно оба объекта заработают в первой половине 2026 года.

В рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве уже возведено административное здание, ведутся работы на Таврической набережной, выполнен демонтаж дома Пляса, проведена ревизия всех объектов на набережной для формирования инвестиционного потенциала и подготовке объектов к реставрации и передаче их в коммерческое использование.

Завершены работы по созданию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Освящение территории состоялось 28 июля, в День Крещения Руси. Объект будет работать на повышение туристического потенциала Севастополя, а также в качестве крупного научного и гуманитарного центра.

У нас, это, наверное, последний мой отчёт перед Законодательным Собранием в текущем составе. Я хочу сказать, что это были пять очень непростых лет, которые мы прошли вместе очень достойно. Большое количество вызовов, которые встали перед городом, начиная от засухи, ковида, после – начало специальной военной операции, решения по безопасности, по отдельным мерам социальной поддержки, и большое количество вопросов к текущей работе и проектов. Мы обсуждали их всегда очень конструктивно. По многим позициям есть разные точки зрения, но дискуссия всегда была конструктивной. И, конечно, вклад в Законодательное Собрание каждого из депутатов очень значим. И я, конечно, благодарю вас за эту совместную работу, — заключил Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя