Губернатор Севастополя встретился с бойцами, находящимися в госпитале

В том числе – моряками с крейсера «Москва».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил госпиталь Министерства обороны (расположен в районе бухты Круглой). Сейчас здесь проходят восстановление легкораненые бойцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. В том числе завершают лечение восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва».

Спасибо вам за службу! Благодаря вам, мы отстаиваем свою независимость, свое достоинство, спасаем наших соотечественников, боремся с неонацистами. Вас поддерживает вся страна! В обществе небывалое единение, мы все поддерживаем нашу армию, наших воинов. О вас переживают и помнят! Только мне лично ежедневно пишут десятки севастопольцев, которые интересуются вашей судьбой. И, конечно, я не мог в этот светлый день не прийти к вам, не поздравить, — поблагодарил воинов губернатор.

По словам начальника госпиталя Владислава Мурынина, все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Скоро они смогут вернуться в свои подразделения.

У ребят у всех хорошее настроение, самочувствие морально-психологическое и физическое. Все хотят служить, все службу военную на флоте полюбили, и об этом мне сегодня рассказали. Поэтому пожелал им скорейшего выздоровления, поздравил со светлым праздником Христова Воскресения, — сказал Михаил Развожаев.

Напомним, многофункциональный медицинский центр в районе бухты Круглой на территории военно-морского клинического госпиталя Министерство обороны построило в кратчайшие сроки в период пандемии — всего за 57 суток. Объект рассчитан на 60 мест. Диагностический модуль оборудован самым современным аппаратом компьютерной томографии, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, позволяющим оказывать всю необходимую медпомощь и делать необходимую диагностику.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.