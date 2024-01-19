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ГУФССП России по Республике и г. Севастополю: итоги работы за 2023 год

ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю: итоги работы за 2023 год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 19.01.2024

За минувшие 12 месяцев 2023 года судебные приставы ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю взыскали:

  • алиментных платежей на сумму 624 млн рублей,
  • налоговых платежей — 1 млрд 258 млн 892 тыс рублей,
  • задолженностей по жилищно — коммунальным платежам — 375 млн рублей,
  • штрафов ГИБДД — 149 млн рублей,
  • таможенных платежей — 5 млн 930 тыс. рублей.

Также благодаря работе сотрудников Главного управления 190 молодых граждан республики из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили от государства жилые благоустроенные помещения. Кроме того, что касается вопросов сохранения прожиточного минимума, то всего за 2023 год в ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю было удовлетворено 1623 заявления такого рода. Так, в рамках 3052 исполнительных производств, находящихся на исполнении в Главном управлении, гражданам был обеспечен прожиточный минимум на общую сумму 566 млн рублей.

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источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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судебные приставы Крыма и Севастополя
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