ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю: итоги работы за 2023 год

За минувшие 12 месяцев 2023 года судебные приставы ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю взыскали:

алиментных платежей на сумму 624 млн рублей,

налоговых платежей — 1 млрд 258 млн 892 тыс рублей,

задолженностей по жилищно — коммунальным платежам — 375 млн рублей,

штрафов ГИБДД — 149 млн рублей,

таможенных платежей — 5 млн 930 тыс. рублей.

Также благодаря работе сотрудников Главного управления 190 молодых граждан республики из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили от государства жилые благоустроенные помещения. Кроме того, что касается вопросов сохранения прожиточного минимума, то всего за 2023 год в ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю было удовлетворено 1623 заявления такого рода. Так, в рамках 3052 исполнительных производств, находящихся на исполнении в Главном управлении, гражданам был обеспечен прожиточный минимум на общую сумму 566 млн рублей.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю