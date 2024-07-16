Массовые отключения света в Крыму. «Крымэнерго» сообщает, куда звонить

В связи с вынужденными временными отключениями электроэнергии в Республике Крым ГУП РК «Крымэнерго» информирует о дополнительных номерах телефонов для принятия заявок о нарушении электроснабжения:

— 8 800 777 12 71 (с мобильного);

— 0 800 777 12 71 (со стационарного);

— а также +7 978 535 35 35.

НАПОМИНАЕМ! В прежнем режиме, круглосуточно, информацию о нарушении электроснабжения принимают операторы «горячей линии» по телефону:

• с мобильного — 8 800 506-00-12;

• со стационарного — 0 800 506-00-12.

Если вы не дозвонились по указанным телефонам воспользуйтесь:

чат-ботом в мессенджере Telegram: https://t.me/Crimea_Energy_Bot

отправкой SMS на номер +7 978 993-69-51 (с указанием точного адреса и краткого описания проблемы).

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