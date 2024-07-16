Массовые отключения света в Крыму. «Крымэнерго» сообщает, куда звонить

В связи с вынужденными временными отключениями электроэнергии в Республике Крым ГУП РК «Крымэнерго» информирует о дополнительных номерах телефонов для принятия заявок о нарушении электроснабжения:
— 8 800 777 12 71 (с мобильного);
— 0 800 777 12 71 (со стационарного);
— а также +7 978 535 35 35.
НАПОМИНАЕМ! В прежнем режиме, круглосуточно, информацию о нарушении электроснабжения принимают операторы «горячей линии» по телефону:
• с мобильного — 8 800 506-00-12;
• со стационарного — 0 800 506-00-12.
Если вы не дозвонились по указанным телефонам воспользуйтесь:
- чат-ботом в мессенджере Telegram: https://t.me/Crimea_Energy_Bot;
- отправкой SMS на номер +7 978 993-69-51 (с указанием точного адреса и краткого описания проблемы).
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крымэнерго
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крымэнерго