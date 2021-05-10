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«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 12:53 10.05.2021

9 мая в Симферополе состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2021. В решающем поединке турнира сошлись ФК «Евпатория» и «Гвардеец» (Скворцово, Симферопольский район).

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

Все основные события в этом поединке случились во втором тайме.

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

Футболисты «Гвардейца» открыли счет на 52-й минуте – отличился Дзамболат Хасцаев. Евпаторийцы на это ответили голом в исполнении Длявера Нуридинова, который на 79-й минуте уверенно реализовал пенальти. Казалось, что матч так и завершится ничьей, а командам придется выявить победителя в серии пенальти, но на 5-й компенсированной минуте Владислав Цой принес победу «Гвардейцу» – 2:1.

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

Таким образом, «Гвардеец» стал обладателем Кубка Крымского футбольного союза сезона-2021.

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

В торжественной церемонии награждения команд приняли участие министр спорта РК Ольга Торубарова, заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков и президент КФС Юрий Ветоха.

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

9 мая 2021 года. Аграрное, г. Симферополь. Стадион «Крымтеплица». 600 зрителей. Оценка поля – 5. Кубок Крымского футбольного союза (сезон 2021). Финал

ФК «Евпатория» – ФК «Гвардеец» (Скворцово) – 1:2

ФК «Евпатория»: Троцкий, Ануфриенко, Пшеничников, Алиев, Семенов, Берёзов (Плиев, 87), Маргиев, Максимов (Хомич, 70), Юдин (Харченко, 80), Сиденко, Нуридинов.

Главный тренер – Алексей Грачев.

ФК «Гвардеец»: Томаев, Тедеев, Опарин, Кайтов (Колесник, 90+4), Фахрутдинов (Чунинский, 59), Чембаров, Дзёнь (Дугу, 62), Приходной (Дудов, 69), Зборовский, Хасцаев, Цой.

Главный тренер – Владислав Мальцев.

Голы: Нуридинов, 79 (с пенальти) – Хасцаев, 52, Цой, 90+5.

Предупреждения: Нуридинов, 31, Юдин, 59, Берёзов, 67, Маргиев, 82 – Хасцаев, 17, Кайтов, 22, Дзёнь, 45+1, Приходной, 64.

На 75-й минуте матча был удален тренер ФК «Гвардеец» Анатолий Вертелецкий (агрессивное поведение). На 85-й минуте матча был предупрежден главный тренер ФК «Гвардеец» Владислав Мальцев (неспортивное поведение).

Судья – Олег Лапишко (Симферополь).

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

Фото и материалы: пресс-служба КФС. Больше фото и видео матча — ЗДЕСЬ.

«Гвардеец» из Скворцово – обладатель Кубка Крымского футбольного союза сезона 2021 года

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