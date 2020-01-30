«Хитрость» Чубарова: зайти в Крым вместе с «представителями» ООН и ОБСЕ

Как мы уже сообщали, на 3 мая лидеры запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» планируют провокацию — акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Суть проста: толпой ввалиться на территорию Крыма без всякого контроля. Дескать, «Крым – це Украина», поэтому «границ не признаем». С той стороны «прикордонники» божатся, что пропустят всех. А вот с этой… Крымских пограничников «запрещенные меджлисовцы» вполне обоснованно побаиваются.

Как же обезопасить себя, задумался идеолог провокации Рефат Чубаров. И придумал использовать «наблюдателей» ООН и ОБСЕ. Об этом в интервью украинскому изданию Главком .

Мы работаем над тем, чтобы среди участников этой акции были международные наблюдатели. У нас в Украине есть, по крайней мере, две институции с такими функциями – мониторинговая группа ООН по правам человека в Украине и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Именно эта специальная миссия имеет мандат посещать любые регионы Украины, и нигде нет замечаний, что она не может посещать Крым. Поэтому мы обязательно будем их просить, чтобы они пошли вместе с нами. Сейчас готовим соответствующие обращения во многие международные организации, членами которых являются и Украина, и Россия. Например, ПАСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества. Мы будем просить, чтобы члены этих международных организаций, которые приняли за эти шесть лет многие документы о незаконности оккупации Крыма, были с нами, – заявил Чубаров.

Самое веселое, что он осознает, что идет на нарушение границы чужого государства! Интересно, понимают ли это потенциальные «наблюдатели» и «международные представители»? А сам Чубаров «на святом глазу» говорит:

Россия будет считать, что участники акции нарушили ее государственные границы и сделали заранее организованные действия, направленные на нарушение ее границ. У них в Уголовном кодексе есть статьи по этому поводу, которые будут использоваться.

Что-то у нас ассоциации с одним известным и малосимпатичным персонажем возникли. Попом Гапоном.