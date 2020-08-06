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Хитроумный крымский фермер воровал воду из реки Салгир. Хоть и «только для полива», а закон нарушил

Хитроумный крымский фермер воровал воду из реки Салгир. Хоть и «только для полива», а закон нарушил

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 06.08.2020

Госинспекторы минприроды Крыма зафиксировали факт незаконного полива сельхозкультур из реки Салгир в Нижнегорском районе. Ситуация квалифицирована как «незаконный забор (изъятие) водных ресурсов». Указанные действия являются нарушением требований статей 9 и 11 Водного кодекса РФ. Уточняется, что инцидент зафиксирован на территории Уваровского сельского поселения Нижнегорского района Крыма.

Нарушение обязательных требований природоохранного законодательства в области использования и охраны водных объектов установлено в ходе проведения рейдового обследования прибрежной защитной полосы указанного водного объекта. Водные ресурсы использовались для орошения земель сельскохозяйственного назначения без наличия решения о предоставлении водного объекта в пользование, на основании которого возникает право пользования водным объектом, — отметили в минприроды РК.

Хитроумный крымский фермер воровал воду из реки Салгир. Хоть и «только для полива», а закон нарушил

В отношении виновного лица составлен протокол об административном правнарушении по статье 7.6 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 2000 рублей. Кроме того, в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, будет произведен расчет размера вреда, а также предъявлена претензия виновному лицу о его возмещении.

Хитроумный крымский фермер воровал воду из реки Салгир. Хоть и «только для полива», а закон нарушил

Фото: минприроды РК.

Хитроумный крымский фермер воровал воду из реки Салгир. Хоть и «только для полива», а закон нарушил

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