«Хитрый бизнес»: как через границу в Крым везут лекарства и табачные изделия

Если четверть века в головы сограждан вдалбливалась истина: купил дешевое, продал дороже – это и есть бизнес, то, чему удивляться? «Дикое предпринимательство» не чтит законы, не платит налоги, в упор не видит границы.

Украинец хотел провезти в Крым партию лекарств на продажу. Заведомо шел на риск, обустроив в машине тайник. Сотрудниками Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю тайник нашли.

В ходе осуществления пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» при осмотре транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию из Херсона под управлением гражданина Украины 1981 г.р., пограничники выявили признаки, свидетельствующие о возможном оборудовании тайника или укрытия. В ходе совместного с представителями Крымской таможни досмотра иномарки с применением специальных средств и служебной собаки в личных вещах гражданина Украины выявлены 94 наименования товаров народного потребления, укрытых от пограничного и таможенного контроля, общим количеством 983 шт., а также оборудованный тайник с двойным дном, закрытый пластиковой обшивкой, — сообщили в Погрануправлении.

Транспортное средство и выявленные товары переданы сотрудникам таможенного поста для принятия процессуального решения.

Чуть ли не одновременно Севастопольская таможня пресекла реализацию незаконно ввезенных табачных изделий

В ходе проверок в двух торговых точках были обнаружены табачные изделия: табак для кальяна производства Турции, Иордании, Египта, ОАЭ общим количеством 223 пачки и сигареты производства Южной Кореи общим количеством 50 пачек, на которых отсутствовали акцизные марки РФ, а также предусмотренная законодательством маркировка, и которые были незаконно ввезены на территорию РФ, — отметили в таможне.

Возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 16.21 КоАП РФ, незаконно ввезенные табачные изделия изъяты.

На этот раз незаконный «бизнес» обернулся неприятностями и прямыми убытками. Но сколько еще подобных «бизнесменов» обогащается в Крыму?

Фото: пресс-служб Погрануправления ФСБ и Севастопольской таможни.