Хм, в Армении слыхом не слыхивали о воздушном сообщении с Крымом

Сегодня мы сообщили оптимистичную весть от крымского парламентария Алексея Черняка. Он, в частности, сообщил, что к лету будет налажено воздушное сообщение между аэропортами Симферополя и столицы Армении, Еревана.

Компания «Икар», которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван — Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов, — поведал Черняк.

В Еревана удивились: никаких запросов на авиарейсы между Крымом и Арменией в комитет гражданской авиации страны не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Комитет гражданской авиации Армении информирует, что не обсуждал подобные вопросы с авиакомпанией, никаких заявок представлено не было. Следовательно, говорить об авиаперевозках излишне, — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook .

Впрочем, это не означает, что крымский депутат выдал желаемое за действительное. Немного поторопился с заявлением, скорее всего. Сегодня стало известно, что Минтранс направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией. Внешнеполитическое ведомство через какое-то время поставит в известность о таком намерении официальный Ереван, а там уже и до комитета гражданской авиации Армении дойдет и до столичного аэропорта (при одобрении проекта).