Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Хм, в Армении слыхом не слыхивали о воздушном сообщении с Крымом

crimeapress_news

Хм, в Армении слыхом не слыхивали о воздушном сообщении с Крымом
Фото: pxhere.com

Хм, в Армении слыхом не слыхивали о воздушном сообщении с Крымом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 10.01.2020

Сегодня мы сообщили оптимистичную весть от крымского парламентария Алексея Черняка. Он, в частности, сообщил, что к лету будет налажено воздушное сообщение между аэропортами Симферополя и столицы Армении, Еревана.

Компания «Икар», которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван — Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов, — поведал Черняк.

В Еревана удивились: никаких запросов на авиарейсы между Крымом и Арменией в комитет гражданской авиации страны не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Комитет гражданской авиации Армении информирует, что не обсуждал подобные вопросы с авиакомпанией, никаких заявок представлено не было. Следовательно, говорить об авиаперевозках излишне, — говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

Впрочем, это не означает, что крымский депутат выдал желаемое за действительное. Немного поторопился с заявлением, скорее всего. Сегодня стало известно, что Минтранс направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией. Внешнеполитическое ведомство через какое-то время поставит в известность о таком намерении официальный Ереван, а там уже и до комитета гражданской авиации Армении дойдет и до столичного аэропорта (при одобрении проекта).

Хм, в Армении слыхом не слыхивали о воздушном сообщении с Крымом

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.