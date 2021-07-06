Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Хроника недели: работа Росгвардии в Крыму и в Севастополе

crimeapress_news



реклама в крыму
Хроника недели: работа Росгвардии в Крыму и в Севастополе

Хроника недели: работа Росгвардии в Крыму и в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:46 06.07.2021

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю в течение нескольких дней пресекли более 15 краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД более 30 человек, подозреваемых в нарушениях общественного правопорядка, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Хроника недели:

  • в Севастополе группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в продуктовом супермаркете, пресекла действия гостя города, 1954 года, рождения который пытался вынести неоплаченный товар за пределы кассовой зоны.
  • в тот же день, сотрудники вневедомственной охраны в другом продуктовом супермаркете задержали 44-летнего жителя юга, который пытался выкрасть алкоголь.
  • в одном из развлекательных заведений Симферополя сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину 1986 года рождения, который нарушал общественный порядок и провоцировал драку с сотрудниками бара.
  • в Евпатории сотрудники Росгвардии задержали двух граждан на городской набережной. Мужчины распивали спиртные напитки находясь в общественном месте, при этом вели себя вызывающе и громко выражались нецензурной бранью в отношении отдыхающих.

Все задержанные правонарушители переданы для дальнейшего разбирательства в районные отделы полиции, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

Хроника недели: работа Росгвардии в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.