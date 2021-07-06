Хроника недели: работа Росгвардии в Крыму и в Севастополе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю в течение нескольких дней пресекли более 15 краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД более 30 человек, подозреваемых в нарушениях общественного правопорядка, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения. Хроника недели:

в Севастополе группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в продуктовом супермаркете, пресекла действия гостя города, 1954 года, рождения который пытался вынести неоплаченный товар за пределы кассовой зоны.

в тот же день, сотрудники вневедомственной охраны в другом продуктовом супермаркете задержали 44-летнего жителя юга, который пытался выкрасть алкоголь.

в одном из развлекательных заведений Симферополя сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину 1986 года рождения, который нарушал общественный порядок и провоцировал драку с сотрудниками бара.

в Евпатории сотрудники Росгвардии задержали двух граждан на городской набережной. Мужчины распивали спиртные напитки находясь в общественном месте, при этом вели себя вызывающе и громко выражались нецензурной бранью в отношении отдыхающих.

Все задержанные правонарушители переданы для дальнейшего разбирательства в районные отделы полиции, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

