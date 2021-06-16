Хроника недели в Крыму и в Севастополе. Работа сотрудников Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю в течение прошедшей недели пресекли 10 краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД более 25 человек, подозреваемых в нарушениях общественного правопорядка.

Так, в Севастополе в парке имени Анны Ахматовой отдыхающие заметили находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который вел себя вызывающе и провоцировал окружающих на конфликт. Росгвардейцы задержали гостя города-героя 1975 рода рождения и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.



Что касается Крыма, то:

Симферопольские сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал «Тревога» с охраняемого гипермаркета. На месте происшествия росгвардейцы установили, что 25-летняя местная жительница пыталась вынести товар за пределы кассовой зоны магазина, не оплатив его.

В Евпатории к сотрудникам Росгвардии обратился сторож санатория, который сообщил, что неизвестный гражданин пытался пройти на территорию заведения, а также выражался грубой нецензурной бранью. Нарядом вневедомственной охраны был выявлен мужчина 1986 года рождения.

Все задержанные граждане были переданы в районные отделы МВД.