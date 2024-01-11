Хроники Керченской переправы. За год и три месяца работы совершено более 7 тысяч рейсов

Всего с начала работы Керченской переправы (с 9 октября 2022 г. по 11 января 2024 г.) перевезено 421 249 пассажиров и 242 841 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 090 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13 рейсов. Об этом сообщили в минтрансе РК.

В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Действующих штормовых предупреждений нет, — отметили в министерстве транспорта.

Согласно прогнозу Росгидромета, 11 января в Керченском проливе — ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +2-4 С, температура воды в море +5-6 С.