Враг атаковал порт «Кавказ». Затонул железнодорожный паром с цистернами

Атака ВСУ произошла в 16:30 по мск. Движение по Крымскому мосту было приостановлено, но ракетный удар пришелся по порту «Кавказ». На атакованном железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Пожару был присвоен ранг сложности №3. Сотрудников порта эвакуировали. К сожалению, осталась неизвестной судьба экипажа парома (по одним источникам – 5 человек, по другим — больше).

В оперативном штабе Краснодарского края предупредили житeлей о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.

На месте работали экстренные и специальные службы. В порт был немедленно направлен пожарный поезд. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 101 человек, 34 единицы техники. Увы…

В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет, – говорится в заявлении Оперштаба Краснодарского края.

Удар болезненный. Чего уж там…

По ряду источников, это были две противокорабельные ракеты «Нептун». Звучит не так уж и нереалистично.

Во-первых, еще в прошлый раз, когда удар ВСУ «зацепил» паром в порту «Кавказ», в отсутствии официальной информации бытовали разночтения, что же это было: атака беспилотников, или ракетный удар… причем той самой «самопальной» ПКР «Нептун». Во-вторых, еще весной прошлого года в минобороны Украины хвастались, что превратили «Нептуны» в наземное ударное оружие. Система наведения – «дешево и сердито» – с помощью GPS. Еще одно усовершенствование — инфракрасная головка самонаведения ракеты, которая ищет и фиксирует цель на основе предварительно загруженного изображения, а затем совершает конечную атаку на эту цель. Ничего нового — «Storm Shadow» и «SCALP-EG» используют именно такую схему наведения. Правда украинские «Нептуны» в разы дешевле. Летят низко – засечь трудно… Еще один момент – дальность. Предварительно, установлено, что ракеты запускали из Одесской области. Далековато? А все в том же 2023 году украинские СМИ взахлеб писали о «новой дальности» переделанных ракет – способных поражать цели на расстоянии 400 км. Вранье? Думаем, преувеличение. Но в нашем-то случае все 500 км! Значит, не из Одесской области удар наносился?

Вопросов много: и почему порт остался незащищенным с воздуха, и почему враг с завидной точностью бьет по топливным базам и логистическим центрам, и сколько человек все-таки было на борту затонувшего железнодорожного парома…

Словом, не устаем повторять: чем больше ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, распространяемой ВОВРЕМЯ, тем меньше домыслов, предположений, вранья и провокаций.

Враг уже начал напрягать крымские паблики вбросами про «проблемы с топливом в Крыму». Ложь, имеющая одну-единственную цель, посеять панику, создать нездоровый ажиотаж, заставить людей нервничать.

Крымские власти уже опровергают: запас топлива на полуострове более, чем достаточный.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ (все-таки оперативная и официальная).

Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря… На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

До ликвидации последствий в порту «Кавказ» работа Керченской переправы временно остановлена. Перевозчиков, что ранее использовали именно такой маршрут, просят двигаться в Крым через сухопутный коридор. О возобновлении работы паромной линии будет сообщено дополнительно.

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