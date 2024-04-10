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Новости Керченской переправы: паром «Лаврентий» отправился на ремонт
Фото: минтранс РК

Новости Керченской переправы: паром «Лаврентий» отправился на ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Паромы Крыма 12:31 10.04.2024

Ремонтные работы займут от двух до пяти суток.

Министерство транспорта Республики Крым сообщает, что с целью проведения плановых ремонтных мероприятий, паром «Лаврентий», работающий на линии порт «Крым» — порт «Кавказ» временно выведен из эксплуатации. По предварительным данным, ремонтные работы займут от 2 до 5 суток.

В связи с этим время ожидания погрузки грузовых автотранспортных средств будет увеличено. Просим водителей руководствоваться данной информацией при планировании проезда из Республики Крым и обратно. 

Рекомендуем водителям грузовых автотранспортных средств пользоваться возможностью проезда по новому сухопутному пути Джанкой — Милитополь — Мариуполь – Таганрог», — отметил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Принимая во внимание погодные условия и ремонт паромов, в настоящее время на Керченской переправе осуществляют паромную переправу один большой автомобильный паром «Мария», один малый автомобильный паром «Керченский-2», а также два железнодорожных парома «Конро Трейдер» и «Авангард».

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