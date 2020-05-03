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Хроники коронавируса. В Крыму анонсируют очередные «послабления» с 6 мая

Хроники коронавируса. В Крыму анонсируют очередные «послабления» с 6 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:49 03.05.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня анонсировал открытие еще ряда предприятий в Крыму с 6 мая.

6 мая мы расширим список работающих предприятий, при условии, что у нас три дня не будет никаких очагов новых массовых. 5 мая выйдут меры поддержки федерального центра и рекомендации Роспотребнадзора по направлениям, и мы, в том числе пересматриваем виды деятельности, — сказал Аксёнов.

Кроме того, Глава Республики поручил министерству спорта РК разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.

По спорту нет смысла оттягивать, на стадионе и сейчас можно спокойно тренироваться, за исключением командных видов спорта. Борьба, бокс, фитнес, танцы — с этим нужно повременить. Либо каким-то образом так организовать тренировочный процесс, чтобы минимизировать риски заражения… По футболу, волейболу и общефизической подготовке – определяемся, — отметил Аксёнов.

Хроники коронавируса. В Крыму анонсируют очередные «послабления» с 6 мая

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