Хроники коронавируса. В Крыму анонсируют очередные «послабления» с 6 мая

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня анонсировал открытие еще ряда предприятий в Крыму с 6 мая.

6 мая мы расширим список работающих предприятий, при условии, что у нас три дня не будет никаких очагов новых массовых. 5 мая выйдут меры поддержки федерального центра и рекомендации Роспотребнадзора по направлениям, и мы, в том числе пересматриваем виды деятельности, — сказал Аксёнов.

Кроме того, Глава Республики поручил министерству спорта РК разработать план по постепенному снятию ограничений на тренировки по неконтактным видам спорта.

По спорту нет смысла оттягивать, на стадионе и сейчас можно спокойно тренироваться, за исключением командных видов спорта. Борьба, бокс, фитнес, танцы — с этим нужно повременить. Либо каким-то образом так организовать тренировочный процесс, чтобы минимизировать риски заражения… По футболу, волейболу и общефизической подготовке – определяемся, — отметил Аксёнов.